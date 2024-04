So funktionierte Lulu Lewes heißer Look bei "Let's Dance"

Lulu Lewe zeigte sich am vergangenen "Let's Dance"-Abend in einem besonders heißen Outfit. Schwarze Schnüre schlangen sich um den Körper der Kandidatin – doch ganz so nackt, wie der Look auf den ersten Blick schien, war er nicht. Kostümdesignerin Katia Convents spricht mit der Bild über die Konstruktion: "Lulu trägt eine Art Bodysuit aus einem hautfarbenen Stoff. Die schwarzen Streifen sind aufgenäht, da kann nichts verrutschen. Sie sieht nur so aus, als sei sie nackt. Aber es kann gar nichts passieren."

Die Designerin steckt immer all ihr Herzblut in die aufwendigen Kostüme des Abends. Es wird meist bunt, heiß oder lustig. Die liebevollen Details an den verschiedenen Looks machen die Sendung zu etwas ganz Besonderem. Auch nach der Staffel werden diese glücklicherweise nicht entsorgt. "Oftmals kaufen die Profis oder die Promis ihre Kostüme, ansonsten landen sie im Fundus von RTL und werden für andere Tänze wieder verwendet", erklärt Katia.

Lulu überzeugte am Freitagabend nicht nur mit ihrem Outfit – die Jury war begeistert von ihrer tänzerischen Darbietung mit Massimo Sinató (43). Das Tanzpaar kassierte die Höchstwertung von 30 Jurypunkten ein – und das, obwohl hinter dem Contemporary ein ernstes Thema steckte. Die Sängerin verarbeitete in der Darbietung ihre Panikattacken. "Ich habe mich da in meinem eigenen Körper gefangen gefühlt. Es hat mich in meinem Alltag sehr eingeschränkt. Ich konnte nicht mehr zur Arbeit oder zur Uni gehen", sagte sie in der Show über ihre Angstzustände.

RTL / Stefan Gregorowius Lulu Lewe und Massimo Sinató, "Let's Dance"-Folge 26. April 2024

Instagram / lvlv.mvsic Lulu Lewe und Massimo Sinató, 2024

