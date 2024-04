"Freundlich": Ann-Kathrin Götze fühlt sich in Frankfurt wohl

Ann-Kathrin Götze (34) mag ihr Leben in dieser deutschen Großstadt. Als Frau von Fußballer Mario Götze (31) lebte die Influencerin schon in den verschiedensten Städten. Doch an einem ganz bestimmten Ort fühlt sich die Zweifachmama pudelwohl. Ein Instagram-User wollte von ihr wissen, ob sie ihren aktuellen Wohnort möge. Ann-Kathrin gab eine eindeutige Antwort darauf. Sie schätze das Leben in der Finanzmetropole: "Frankfurt ist eine so unterschätzte deutsche Stadt. Sie ist pulsierend, freundlich und voller Leben." Gemeinsam mit ihrem Liebsten habe sie sich auch ein gutes Umfeld geschaffen: "Wir haben uns von der ersten Minute an in dieser Stadt willkommen gefühlt und wir haben bereits tolle Freunde gefunden."

Als Spielerfrau begleitete die 34-Jährige ihren Mario erst nach München, wo er von 2013 bis 2016 für den Rekordmeister FC Bayern unter Vertrag stand. Anschließend wechselte er nach NRW, zum Verein Borussia Dortmund, wo seine aufstrebende Karriere als Profikicker einst begonnen hatte. 2020 ging der 31-Jährige dann zu PSV Eindhoven, Ann-Kathrin war während der Vereinswechsel stets an seiner Seite. 2022 kehrte das Paar nach Deutschland zurück, wo Mario seit rund zwei Jahren zurzeit für Eintracht Frankfurt auf dem Rasen steht.

Ann-Kathrin und Mario konnten sich trotz ständiger Wohnortwechsel ein stabiles Familienleben aufbauen. 2020 wurden die zwei Eltern eines Sohnes – Sohnemann Rome (3) ist der ganze Stolz der beiden. Der Kleine wurde im Oktober vergangenen Jahres großer Bruder. Töchterchen Gioia ist das zweite und voraussichtlich auch das letzte Kind der beiden. Denn in einem Instagram-Q&A erklärte Ann-Kathrin: "Wir sind vollständig."

Mario Götze und seine Frau Ann-Kathrin im September 2022

Ann-Kathrin Götze, Influencerin

