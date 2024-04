Haariger Unfall: Jill Lange muss Mähne beim Friseur retten

Jill Lange (23) ist für ihre Experimentierfreudigkeit bekannt. Bei ihren Frisuren legt die Reality-TV-Bekanntheit auch gerne mal selbst Hand an und zaubert sich eine neue Haarfarbe auf den Kopf. In ihrer Instagram-Story zeigt die Influencerin, dass sie sich die Mähne färbt. Schnell fällt ihr jedoch auf, dass etwas schiefgeht. "Sag mir, dass du einen mentalen Zusammenbruch hast, ohne mir zu sagen, dass du einen mentalen Zusammenbruch hast", schreibt sie zu einem Foto von sich, auf dem sich helle Strähnen abzeichnen. "Ich dachte mal wieder vergeblich, dass ich Friseurin bin. Na ja, ab zum Friseur", schreibt sie in der nächsten Sequenz zu einem Video, in dem sie über sich selbst lacht.

Gesagt, getan: Jill sitzt beim Friseur und lässt sich von einem Profi die Haare retten. Die Are You The One?-Bekanntheit scheint ihren Fauxpas selbst nicht ernst zu nehmen. "Friseure hassen meine halbjährlichen Experimente. Bald unterschreiben sie eine Petition gegen frei verkäufliche Haarfarbe", schreibt sie zu einem Selfie von sich, das sie mit Aluminiumfolie am Haaransatz zeigt.

Zum Jahreswechsel zeigte sich Jill ziemlich emotional im Netz. Dass Social Media voll von Vorsätzen war, machte der Beauty zu schaffen. "Ich glaube, man sollte für eine Veränderung nicht auf das neue Jahr warten, sondern kann jeden der 365 Tage im Jahr nutzen, um etwas zu verändern oder sich vorzunehmen", machte Jill in einem emotionalen Statement klar.

Instagram / jill_langee Jill Lange, Reality-TV-Star

Instagram / jill_langee/ Jill Lange im Januar 2024

