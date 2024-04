Valencia findet: Er ist bei "Kampf der Realitystars" falsch!

Bei Kampf der Realitystars heißt es für Valencia Stöhr (34) Koffer packen. In der zweiten Stunde der Wahrheit fällt die Wahl von Jenny Elvers (51) und Aleks Petrovic (33), wer die Show verlassen muss, auf die TV-Bekanntheit. Im Interview mit Promiflash hat sie mit ihren Show-Kollegen noch ein Hühnchen zu rupfen. "Es standen so viele Kandidaten zur Auswahl, die man hätte rausschmeißen können, aber leider hat es mich getroffen", bedauert sie. Ein Punkt stößt ihr besonders sauer auf: "In der Sala habe ich mich mit allen eigentlich ganz gut verstanden, außer mit Ben Tewaag (47), der für mich total fehl am Platz war in einem Reality-Format. Langweilig!"

Dass "ein gescheiterter Schauspieler" wie Ben in der Sala Platz findet, während sie rausgekickt wird, ist für die Influencerin einfachunverständlich. Auch von Reality-Neuling Keno Veith ist Valencia wenig begeistert. Sie wettert gegenüber Promiflash: "Ein Bauer, der mit dem Traktor einfährt und noch nie ein Reality-Format gemacht hat. Und dann bleibt er dort länger als ich." Der Stachel sitzt wohl noch tief. Doch nicht mit allen lag die einstige Big Brother-Kandidatin im Clinch. "Am besten habe ich mich mit Tanja (34), Jenny und Theresia (32) verstanden. Diese drei Kandidaten waren meine Bezugspersonen", berichtet sie.

Bei ihrer Entscheidung erklärten Jenny und Aleks, sie würden davon ausgehen, dass Valencia den Exit am ehesten verkraften und mit einem Lächeln akzeptieren könne – da haben sie sich wohl geirrt. Mit ihrer Meinung bezüglich Ben dürfte Valencia allerdings nicht allein dastehen. Bei seinem Auftakt begeisterte der Sohn von Uschi Glas (80) noch die Realitystars mit seiner lockeren, lustigen Art. Doch schon in der zweiten Folge kippt die Stimmung und Ben macht sich die ersten Feinde.

"Kampf der Realitystars", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Ben Tewaag, Autor und Producer

Der "Kampf der Realitystars"-Startcast

