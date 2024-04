Fans in Sorge: Justin Bieber teilt Heul-Selfies im Netz!

Was ist denn bei Justin Bieber (30) los? Der Musiker sorgt bei seinen Fans mit ein paar neuen Instagram-Schnappschüssen für reichlich Aufregung: Denn darauf laufen ihm dicke Tränen über die Wangen! Zehntausende Nutzer kommentieren unter dem Post des "Peaches"-Interpreten. "Geht es dir gut, Bro?" und "Ich hoffe, du bist okay. Ich hasse es, Tränen in deinem Gesicht zu sehen", schreiben nur zwei besorgte User. Ein weiterer Follower schreibt: "Es geht uns nichts an, warum du traurig bist. Aber du sollst wissen, dass wir als Fans dich bei allem, was du brauchst, unterstützen. Ich weiß, du singst, dass du dich so einsam fühlst, aber du musst das nicht tun." Viele rechnen es dem Kanadier zudem hoch an, dass er sich so verletzlich zeigt: "Es ist immer schön, sich daran zu erinnern, dass hinter jeder einzelnen Berühmtheit immer noch ein Mensch steckt."

Auch wenn der 30-Jährige den Grund für sein Weinen nicht verrät – die angeblichen Beziehungsprobleme mit seiner Frau Hailey (27) scheinen nicht der Auslöser dafür zu sein! Seit Monaten wird spekuliert, dass es bei den beiden kriselt. Doch unter den Fotos hinterlässt auch das Model einen aufmunternden Kommentar. "Ein hübscher Heuler", schreibt die Beauty und setzt ein weinendes Emoji hinter ihre Worte. Kurz zuvor teilte sie ein paar sexy Fotos ihres Ehemannes in ihrer Story und schwärmte ironisch: "Oh... ich fühle mich... verlegen."

Seit einigen Monaten ist es eher ruhiger um den Sänger geworden. Regelmäßig wird gemunkelt, dass er offiziell in den Ruhestand geht. Anfang 2023 verkaufte er bereits die Rechte an seinem gesamten Musikkatalog für stolze 183,6 Millionen Euro. Seitdem lässt er sich nur selten in der Öffentlichkeit blicken. Wie ein Insider gegenüber Radar Online verriet, liege das an seiner mentalen Gesundheit: "Justin fühlt sich schon seit einiger Zeit nicht mehr wohl in dieser Welt und sein Ruhm lastet schwer auf ihm. Justin spürt, dass der Druck im Musikbusiness nicht gut für ihn ist." Der Therapeut des zweifachen Grammy-Gewinners habe ihm deshalb geraten, kürzerzutreten.

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

Getty Images Justin Bieber, Sänger

Was haltet ihr von Justins Fotos? Na ja. Ich finde er sollte die Wein-Pics nicht so unkommentiert posten. Seine Fans sorgen sich. Toll, dass er sich so ehrlich und verletzlich zeigt. Ergebnis anzeigen



