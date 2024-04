"Kampf der Realitystars"-Maurice und Aleks sprechen sich aus

Macht es das nur noch schlimmer oder herrscht danach pure Harmonie? Zwischen Maurice Dziwak und Aleksandar Petrovic (33) knallte es bei Kampf der Realitystars quasi schon von der ersten Minute an. In der dritten Folge des beliebten Reality-TV-Formats sieht es aber so aus, als ob die beiden bereit dazu sind, einen Schritt aufeinander zuzugehen. An der Wand der Wahrheit kommt heraus, dass die Zuschauer sowohl den Fitness-Freak als auch den Ex von Ricarda Raatz (31) als die abgehobensten Trashies sehen. Somit müssen die beiden auf dem roten Teppich übernachten. Da bleibt es nicht aus, dass man sich unterhält – auch über ihren Sommerhaus-Beef. "Meine Sichtweise war, wir haben uns richtig gut verstanden", erklärt Aleks. Beide schildern im Regen in bunten Regenmänteln ihre Sichtweisen – und das, ohne sich die Köpfe einzuschlagen. Darüber sind beide sichtlich überrascht.

"Das ist das erste Mal, dass ich mich wirklich normal mit ihm unterhalten kann und das ist eigentlich ganz angenehm", resümiert der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmer. Auch Maurice findet, dass es hätte schlechter laufen können. "Wir hatten Dinge zu klären, die haben wir angesprochen und erklärt. Das ist jetzt erledigt", stellt er klar. Na, ob diese Versöhnung lange anhält?

Die Fans lieben das Bromance-Gespräch über alles. "Ach, das hat doch viel Schönes", schwärmt ein User auf X. "Die beiden sind doch echt süß. Vereint in pinken Regenjacken", pflichtet ein anderer ihm bei. Auch die Szene auf dem roten Teppich wird von den Reality-Liebhabern gefeiert. "Zwei Männer sitzend im Gespräch vertieft in Regenjacken vor dem Dixi Klo. Mein Bild des Jahres", heißt es dazu auf der Social-Media-Plattform.

Das Sommerhaus der Stars, RTL Aleksandar Petrovic bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023

Das Sommerhaus der Stars, RTL Maurice Dziwak bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023

