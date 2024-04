Bald Mama: Prinzessin Rajwa strahlt auf Geburtstagsporträt!

Prinzessin Rajwa (30) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Anfang April gaben sie und ihr Mann Kronprinz Hussein von Jordanien (29) Erfreuliches bekannt: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Bevor ihr Kind das Licht der Welt erblickt, feiert die werdende Mama noch ihren Ehrentag. Rajwa wird 30 Jahre alt und zu diesem Anlass veröffentlichte der königliche Haschemitische Hof auch ein nagelneues Porträt von ihr. Darauf strahlt sie bis über beide Ohren in einer marineblauen Robe und funkelnden Ohrringen. Von ihrem Babybauch ist auf dem charmanten Foto allerdings nichts zu sehen.

Hussein gratulierte seiner Frau zu ihrem runden Geburtstag bereits auf Instagram. "Möge Gott das Band zwischen uns weiterhin segnen und nähren. Alles Gute zum Geburtstag Rajwa", schrieb der Kronprinz zu einem wunderschönen Bild seiner Liebsten. Die Schwangerschaft dürfte Rajwa und Husseins Glück nur noch mehr krönen. Die beiden hatten sich 2022 verlobt. Nur ein Jahr später folgte am 1. Juni die pompöse, aber vor allem romantische Hochzeit.

Rajwa soll sich in der königlichen Familie sehr wohlfühlen. Das soll nicht nur an ihrem Gatten liegen, sondern auch an ihrer Schwiegermutter Königin Rania von Jordanien. Sie sehe die Frau ihres Sohnes als ihre "dritte Tochter". Vor ihrer Vermählung hatte die jordanische Regentin ihr einen wertvollen Rat bezüglich negativer Schlagzeilen und Kritik gegeben. "Ich nahm Rajwa zur Seite und sagte ihr als Erstes, dass es so etwas wie eine 100-prozentige Zustimmung nicht gibt. Es wird immer Leute geben, die gegen dich sind, und der Rat, den ich dir geben möchte, ist: 'Bitte versuche, die Kommentare nicht zu lesen'", berichtete sie Today.

Getty Images Kronprinz Hussein und Prinzessin Rajwa an ihrem Hochzeitstag

Getty Images Königin Rania von Jordanien im September 2022

