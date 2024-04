Wenig Gage: "Kampf der Realitystars"-Maurice rastet aus!

Damit hat Maurice Dziwak definitiv nicht gerechnet! In der heutigen Folge von Kampf der Realitystars müssen die Kandidaten in einem Spiel einschätzen, wer mehr oder weniger Gage bekommt. Dabei stellt sich ziemlich schnell heraus, dass Maurice zu den Geringverdienern des Casts gehört. Der Reality-Darsteller kann es kaum fassen: "Das ist eine absolute Frechheit, wirklich. Ich dachte, ich habe gutes Geld gekriegt, aber da habe ich ja wirklich unter Wert...unter, unter Wert." Als er dann auch noch feststellt, dass er gagentechnisch hinter Mitkandidatin Theresia Fischer (32) liegt, ist der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat am Ende mit den Nerven.

Auch nach dem Spiel lässt Maurice das Thema Gage nicht los. "Lächerlich wirklich. Die Show lebt ja von solchen wie uns", lässt er seinen Frust raus. "Dass ich überhaupt hergekommen bin, ich dummer Vogel. [...] Wer macht denn die Show hier, wer denn? [...] Ohne mich wäre hier nichts los", beschwert sich der 25-Jährige im Interview. Bei den Zuschauern sorgt Maurices Ausraster für beste Unterhaltung. "Ich lache Tränen", schreibt ein Fan auf X. "Witzig, bei Gott", pflichtet ein anderer User bei. "Maurice braucht kein Geld. Die Löweneltern kümmern sich!", findet ein weiterer Follower.

Auch wenn Maurice sich so über seine Gage aufregt – sie soll nicht der Grund sein, warum er an der Show teilnimmt. "Ich habe das früher mit meinen Eltern geguckt und es war ein Traum von mir, hier zu sein, alles zu geben und die Sala live zu sehen", erklärte er in einem RTLZWEI-Interview.

Das Sommerhaus der Stars, RTL Maurice Dziwak bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak, Influencer

