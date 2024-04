Nach Absturz: Jan Ullrich strahlt topfit auf rotem Teppich!

Jan Ullrich (50) hat eine schwere Zeit hinter sich – lange hatte der einstige Radrennfahrer Probleme mit Drogen- und Alkohol, begab sich sogar in einen Entzug. Seither zeigt er sich selten bei öffentlichen Veranstaltungen. Nun strahlt er aber mal wieder auf einem Event und macht einen topfitten Eindruck! "Ich war am Tiefpunkt meines Lebens und es hat jetzt einige Jahre gedauert, bis ich jetzt wieder dort bin, wo ich bin", reflektiert er im Interview mit RTL auf der PMT Art Exhibition in Hamburg. Sich aus diesem dunklen Kapitel rauszukämpfen sei aber alles andere als einfach für den Ex-Sportler gewesen: "Das hat all meine Kraft gekostet. Mir geht es jetzt gut. Ich bin wieder in meiner Mitte!" Dass es ihm jetzt wieder besser geht, sieht man ihm auch an: Breit lächelnd posiert er für die Fotografen auf dem roten Teppich und wirkt glücklicher denn je.

An diesem Abend nicht dabei: Die Partnerin des 50-Jährigen. Seit einigen Jahren ist er mit der Kubanerin Elizabeth Napoles zusammen. Sie stand ihm auch in den schlimmsten Stunden zur Seite. "Ich liebe ihn einfach von ganzem Herzen – und dann hast du keine Wahl", erklärte sie vergangenes Jahr gegenüber Bunte. Zusammen blicken sie positiv in die Zukunft, auch wenn hinter ihnen sehr dunkle Zeiten liegen: "Es war unglaublich harte Arbeit, da wieder herauszukommen, aber ich bin sehr stolz auf ihn."

Viele Jahre war Jan als Radrennsportler unterwegs gewesen – und zwar ziemlich erfolgreich: 1997 hatte er als erster und bislang einziger Deutscher die legendäre Tour de France gewinnen können. Doch Doping, Drogen und Alkohol zerstörten schließlich nicht nur seine Karriere, sondern 2018 auch die Ehe mit seiner Frau Sara Steinhauser. Für den gebürtigen Rostocker ging es dann noch weiter bergab. Nach seinem Entzug hat sich aber auch die Beziehung zu seiner Ex und anderen Angehörigen wieder verbessert, wie er zuvor gegenüber Bunte betonte: Sie seien "wieder eine tolle Patchworkfamilie mit Sara, mit Gaby, der Mutter meiner Tochter, und meiner jetzigen Partnerin."

