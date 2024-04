Vor Europa-Tour: Taylor Swift und Travis feiern in Las Vegas

Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) genießen ihre gemeinsame Zeit in vollen Zügen. Wie TMZ berichtet, genoss das Paar gemeinsam mit Travis' Football-Kollegen Patrick Mahomes (28) und dessen Frau Brittany Mahomes (28) ein Party-Wochenende in Las Vegas. Dabei soll es sich die Gruppe sehr gut gehen gelassen haben. Dem Bericht zufolge habe die Gruppe feuchtfröhliche Stunden in einer angesagten Cocktail-Lounge verbracht. Um nicht erkannt zu werden, sollen sich die Pärchen in die hinterste Ecke des Ladens verkrochen haben.

Wie ein Insider gegenüber Us Weekly verriet, wolle das Paar so viel Zeit wie nur möglich miteinander verbringen, bevor es für Taylor im Mai auf große Europa-Tour geht. Ganze vier Monate lang wird die Sängerin Konzerte in Ländern wie Frankreich, Schweden oder Deutschland geben. Die große Distanz soll laut der Quelle zu einer großen Herausforderung für die beiden werden. "Sie wird traurig sein", will der Informant wissen. Trotz seines vollen Terminkalenders wolle Travis jedoch versuchen, so oft wie nur möglich zu seiner Liebsten zu jetten. So sollen die "Style"-Interpretin und der Footballer gemeinsam mit ihren Eltern bereits einen Familienurlaub in Frankreich geplant haben. "Es ist eine großartige Zeit und Gelegenheit, die Familien des anderen besser kennenzulernen. Sie sind alle sehr aufgeregt. Es ist perfekt, dass alle zusammen als eine Familie dort sein werden", plauderte ein anderer Insider in einem Gespräch mit The U.S. Sun aus.

Seit September 2023 sind Taylor und Travis ein Paar. In den vergangenen Monaten zeigte sich das Paar immer wieder verliebt in der Öffentlichkeit. Unter anderem wurde die "I Knew You Were Trouble"-Interpretin immer wieder bei Travis' Spielen gesehen, wo sie ihren Partner von der Tribüne anfeuerte.

Instagram / patty_cuts Travis Kelce und Taylor Swift, Dezember 2023

Getty Images Taylor Swift bei einem Footballspiel von Travis Kelce, 2023

