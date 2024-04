Tragischer Tod: Das waren George Gilbeys (†) letzte Worte

George Gilbey wird schmerzlich vermisst. Der "Gogglebox"-Star kam bei einem Arbeitsunfall auf tragische Weise ums Leben: Er arbeitete auf einem Gebäude und stürzte etwa 24 Meter in die Tiefe. Nun erinnert sich seine Mutter an seine letzten Worte. Die beiden hatten kurz vor seinem Tod noch miteinander telefoniert. "Er war glücklich. Er beendete den Anruf mit 'Ich liebe dich'", berichtet Linda McGarry The Sun in einem emotionalen Interview. Nach dem Ableben ihres Kindes wisse sie dessen letzte, liebevolle Worte umso mehr zu schätzen.

Lindas Herz sei gebrochen, doch sie sei dankbar für die Zeit, die sie mit George verbringen durfte. "Für ihn war es eine Ehre, mein Sohn zu sein. Wir hatten 40 Jahre lang eine tolle Zeit", schwärmt sie. Sie und George hatten stets ein sehr enges Verhältnis. "Ich bin am Boden zerstört, er war wie mein bester Freund. Er hatte das beste Herz der Welt. Er war großzügig, witzig und freundlich, mit einem Bündel Charme und eimerweise Persönlichkeit", erklärte sie unmittelbar nach ihrem tragischen Verlust in einem Statement gegenüber Mirror.

Inzwischen sind neue Details über Georges Tod ans Licht gekommen. Demnach habe er sich an seinem letzten Tag in einem sehr schlechten Zustand befunden. "George war in keinem guten Zustand und hätte vielleicht gar nicht arbeiten sollen. Er war auf dem Dach und die anderen schrien ihm zu, er solle herunterkommen und vorsichtig sein", berichtete ein Insider dem Magazin dazu. Der TV-Star soll sich wackelig auf den Beinen gefühlt haben, ehe er auf dem Gelände von EGL Homecare in Shoebury, Essex in die Tiefe stürzte.

Getty Images Linda Gilbey, George Gilbey und Pete McGarry

Instagram / georgegilbey George Gilbey mit seiner Tochter

