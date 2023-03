Rache: Verrät Malkiel hier "Kampf der Realitystars"-Sieger?

Will Malkiel Rouven Dietrich etwa RTL eins auswischen? Dass die geplante Realityshow über Michael Wendler (50) und seine schwangere Frau Laura Müller (22) so weite Kreise zieht, war wohl nicht zu erwarten. Weil er in der Vergangenheit immer wieder kontroverse Aussagen getätigt und sogar Verschwörungstheorien verbreitet hatte, wurde die Show-Ankündigung scharf kritisiert. So auch von Malkiel – und der verriet jetzt offenbar aus Rache den Gewinner der neuen Staffel Kampf der Realitystars.

Achtung, SPOILER! Wer nicht wissen will, wer "Kampf der Realitystars" gewinnt, sollte nicht weiterlesen.

In seiner Instagram-Story lässt Malkiel nun die Bombe platzen: Der Sieger von "Kampf der Realitystars" ist wohl Serkan Yavuz (29). Der TV-Star liefert auch gleich eine Erklärung mit, warum er sich entschied, diesen Spoiler zu veröffentlichen. Michael habe mit seinen unüberlegten Vergleichen und Leugnungen eine Grenze überschritten, die Malkiel persönlich angreife. Grund dafür sei sein familiärer Hintergrund. Dass RTL dem einstigen Schlagersänger dennoch eine Plattform geben wollte, war für ihn offenbar Grund genug, sich von dem Sender zu distanzieren und ihm mit seiner Offenbarung eins auszuwischen.

Aber nicht nur Malkiel war wegen der mittlerweile gecancelten Show wütend. Auch Stars wie Julian Stoeckel (35) machten ihrer Wut im Netz Luft. "Wenn RTL2 mit Michael und Laura Wendler eine Baby-Doku dreht, dann müsst ihr auch unsere achte Staffel von 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus' wieder [...] freischalten", ärgerte er sich bei Instagram.

