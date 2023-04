Kein Vogel mehr: Elon Musk ändert das Logo von Twitter!

Elon Musk (51) nimmt noch mehr Änderungen an Twitter vor! Der Tesla-Gründer sorgte mit dem Kauf der Social-Media-Plattform Anfang November vergangenen Jahres für viel Furore. Nachdem er die User über seinen Rücktritt als CEO abstimmen ließ – diese einigten sich auf seine Abdankung – blieb der Magnat weiterhin im Unternehmen. Elon drückt Twitter nun wieder seinen eigenen Stempel auf und entfernt das Erkennungsmerkmal!

Wie unter anderem The New York Times berichtete, bemerkten einige Nutzer am Montag, wie das traditionelle blaue Vogel-Symbol durch ein Bild eines Shiba Inu ersetzt wurde. Das Hunde-Meme steht für die Kryptowährung Dogecoin. Der 51-Jährige sprach die Neuerung an und twitterte: "Wie versprochen" über einem Screenshot einer ein Jahr alten Konversation mit einem User. Dieser schlug Elon vor, "einfach Twitter zu kaufen und das Vogel-Logo durch das Doge-Meme zu ersetzen".

Ob es sich um einen verlängerten Aprilscherz handelt und das neue Logo möglicherweise nur temporär genutzt wird, ist unklar. Denn das Hundebild sei bei vielen Nutzern nur auf der Desktop-Version zu sehen. CNN Business geht davon aus, dass es sich um einen Seitenhieb von Elon handelt, der wegen der Unterstützung des Krypto-Unternehmens auf 236 Milliarden Euro verklagt wird.

