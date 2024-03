Elon Musks Ex-Freundin Grimes macht neue Beziehung publik!

Grimes (36) ist wieder vergeben! Vor zwei Jahren trennte sich die Musikerin vom Vater ihrer drei Kinder, Elon Musk (52). Nun ist sie neu verliebt – und zwar in DJ Anyma. Das gibt die US-Amerikanerin, die mit bürgerlichen Namen Claire Elise Bouche heißt, mit einem süßen Post auf Instagram bekannt. "Die Schöne und das Biest", schreibt sie zu ein paar Schnappschüssen von ihr und ihrem neuen Partner. Darauf posieren sie vor einem runden Lichtstrahl, schauen sich ganz verknallt an – der Musikproduzent legt dabei liebevoll seine Hand an das Gesicht seiner Freundin. Eines der Fotos zeigt die beiden sogar bei einem leidenschaftlichen Kuss!

Wie die beiden sich kennengelernt haben oder wie lange sie zusammen sind, verraten sie nicht. Jedoch haben die 35-Jährige und der DJ im Sommer vergangenen Jahres zusammen an Musik gearbeitet. Ihr gemeinsamer Song "Welcome To The Opera" kam im Juni 2023 raus. Wenige Wochen nach der Veröffentlichung traten sie zusammen auf dem Tomorrowland Festival auf. Danach hörte man allerdings nichts mehr von den beiden zusammen. Es ist aber gut möglich, dass ihre Beziehung durch ihre Kollaboration ihren Lauf genommen hat.

Grimes' neue Beziehung kommt rund zwei Jahre nach dem Liebes-Aus mit Elon Musk. Mit dem Milliardär war sie etwa drei Jahre zusammen. Die beiden bekamen drei gemeinsame Kinder: X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl und Techno Mechanicus, die sie abgekürzt X,Y und Tau nennen. Nach dem Ende ihrer Beziehung brach ein großer Streit um das Sorgerecht für ihren Nachwuchs aus. Noch immer streiten sie vor Gericht darum, wer das volle Sorgerecht für die drei bekommt – ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Instagram / grimes Grimes, Sängerin

Getty Images Grimes, Sängerin

