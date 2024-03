Elon Musk bringt Sohn mit zum Tesla-Werk in Brandenburg!

Ein Vater-Sohn-Ausflug der besonderen Art! Elon Musk (52) stattete in den vergangenen Tagen dem Tesla-Werk in Brandenburg einen Besuch ab. Dazu brachte er seinen Sohn X Æ A-Xii mit, den der Unternehmer offenbar auch schon ins Business einführen möchte: Mit dem Dreijährigen auf dem Arm lief er über das Gelände, begutachtete die Maschinen und sprach mit ein paar Mitarbeitern. Später hielt er noch eine Rede vor der versammelten Gigafactory-Crew. Sein Sohnemann saß dabei ganz ruhig auf seinen Schultern und schien ziemlich unbeeindruckt von der großen Menschenmenge zu sein.

Was wohl Elons Ex und Mutter von X Æ A-Xii, Grimes (35), von diesem Trip hält? Mit ihr zofft sich der Musiker aktuell nämlich um das Sorgerecht für ihre drei gemeinsamen Kinder. Erst hatte die Musikerin einen "Antrag auf Feststellung der elterlichen Beziehung" gestellt, dann gab es eine Elternrechtsklage des 52-Jährigen. Bisher ist kein Ende ihres Rechtsstreits in Sicht – eher im Gegenteil. Immer wieder reichen die beiden weitere Dokumente ein, die den jeweils anderen belasten.

Grimes, die mit bürgerlichem Namen Claire Boucher heißt, will ihren Nachwuchs eigentlich komplett aus der Öffentlichkeit raushalten. Von ihren zwei weiteren gemeinsamen Kindern Exa Dark Sideræl und Techno Mechanicus gibt es deshalb überhaupt keine Schnappschüsse. "Ich wünschte, ich könnte euch zeigen, wie süß der kleine Techno ist, aber meine Priorität ist es, meine Babys aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, bitte respektiert das zu diesem Zeitpunkt", erklärte sie nach der Geburt des Jüngsten auf X.

Anzeige

Getty Images Elon Musk und sein Sohn X Æ A-Xii in Brandenburg, März 2024

Anzeige

Getty Images Elon Musk und Grimes im Mai 2018

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de