Trotz Sorgerechtsstreit: Elon Musk mit Sohn bei Sportevent!

Er verbringt Zeit mit seinem Kleinen! Elon Musk (52) und die Sängerin Grimes (35) waren zwischen 2018 und 2021 in einer Beziehung. Aus dieser stammen die drei gemeinsamen Kinder mit den klangvollen Namen X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl und Techno Mechanicus. Zuletzt machte das ehemalige Paar jedoch vor allem Schlagzeilen mit einem Rechtsstreit, der ihren Nachwuchs betrifft. Von diesem scheint sich der Unternehmer aber nicht beeinflussen zu lassen: Elon genießt ein Football-Spiel mit seinem Sohn X!

Auf Fotos, die Page Six vorliegen, zeigt sich der Milliardär mit seinem Sprössling auf den Schultern bei einem Football-Spiel. Dabei lacht der Tesla-Chef überglücklich und bejubelt das Spektakel. Auf seiner Social-Media-Plattform X veröffentlicht Elon dazu ein kurzes Video, das die Sicht auf das Stadion zeigt. Dazu die Worte: "Army-Navi!"

Dass der Milliardär sich gegen seine ehemalige Partnerin im Kampf um das Sorgerecht der Kinder durchsetzen möchte, zeigte er durch eine Klage in Texas. Mit dieser erhoffe sich der Tesla-Gründer Vorteile. "Zweifellos hat Musk den Fall in Texas eingereicht, um einen besseren Deal beim Kindesunterhalt zu bekommen als in Kalifornien", erklärte eine Juristin gegenüber Page Six.

Anzeige

Getty Images Elon Musk und Grimes im Mai 2018

Anzeige

Getty Images Elon Musk und sein Sohn X Æ A-12, 2021 in New York

Anzeige

Getty Images Elon Musk im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de