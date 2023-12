Im Sorgerechtsstreit: Elon Musk will Akten versiegeln lassen

Er macht sich große Sorgen! Elon Musk (52) befindet sich zurzeit mit seiner Ex Grimes (35) in einem Sorgerechtsstreit um ihre drei gemeinsamen Kinder. Nachdem die Sängerin einen "Antrag auf Feststellung der elterlichen Beziehung" gestellt hatte, reichte der Tesla-Gründer eine Elternrechtsklage ein. Doch jetzt zeigt sich der Unternehmer besorgt um seine eigene Sicherheit und die seiner Kinder: Deshalb plädiert Elon nun auf die Versiegelung der Sorgerechtsaufzeichnungen!

In Gerichtsdokumenten, die RadarOnline vorliegen, behauptet der SpaceX-Gründer, er sei "einer Reihe von Sicherheitsbedrohungen für sich und seine Familienmitglieder ausgesetzt, sowohl von staatlichen als auch von nicht staatlichen Akteuren." Diese würden dadurch verstärkt, dass seine Verflossene Gerichtsdokumente einreiche, die Details über sein Privatleben enthüllen würden. "Die Informationen, die in diesem Fall eingereicht werden, könnten die Sicherheit von [Elon] und seinen Kindern gefährden, wenn sie an die Öffentlichkeit gelangen", heißt es in den Unterlagen weiter.

Zu dem drastischen Schritt soll sich der Milliardär entschlossen haben, weil seine einstige Liebste einige Papiere eingereicht hat, die Details über Elons Kinder aus anderen Beziehungen enthüllen. "Die Besorgnis von [Elon] in diesem Fall wurde vor Kurzem noch verstärkt, nachdem [Grimes] einen Schriftsatz eingereicht hatte, in dem nicht nur auf die Kinder Bezug genommen wurde, die Gegenstand dieser Klage sind, sondern auch auf andere Kinder von [Elon], die nicht mit diesem Verfahren zu tun haben", wird in den Akten weiterhin erklärt.

Getty Images Elon Musk mit seinem Sohn X AE A-XII

Getty Images Elon Musk und Grimes im Mai 2018

Getty Images Elon Musk und sein Sohn X Æ A-12, 2021 in New York

