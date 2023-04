Herzprobleme: Berlusconi liegt auf der Intensivstation

Die Welt sorgt sich um Silvio Berlusconi (86). Der italienische Politiker erlangte vor allem dadurch große Bekanntheit, dass er zwischen 1994 und 2011 dreimal Ministerpräsident war. Aber auch durch zahlreiche Gerüchte um seine angeblichen Liebschaften machte der Unternehmer immer wieder von sich reden. Nun sorgt er aber mit alarmierenden Nachrichten für Schlagzeilen: Berlusconi wurde wegen Herzproblemen auf die Intensivstation gebracht!

AFP will erfahren haben, dass der 86-Jährige sich aktuell in Mailand auf der Intensivstation des Krankenhauses San Raffaele befindet – genauer genommen auf der herzchirurgischen Station. Der Grund für den Aufenthalt in dem Krankenhaus sind angeblich Herzprobleme, an denen der Ex-Regierungschef wohl leidet. Schon in der Vergangenheit musste er deshalb operiert werden.

Auf dem Instagram-Profil Berlusconis bangten viele Follower um dessen Leben und überbrachten zahlreiche Genesungswünsche. "Wir lieben Sie, kommen Sie bald nach Hause und bleiben Sie unter uns" oder "Sie schaffen das bestimmt!", schickten die Fans ihm viel Kraft.

Getty Images Silvio Berlusconi, Politiker

Getty Images Silvio Berlusconi im April 2011

Getty Images Silvio Berlusconi, ehemaliger Ministerpräsident von Italien

