Silvio Berlusconi lockt seine Mannschaft mit Prostituierten

Silvio Berlusconi (86) sorgt mit einem unmoralischen Angebot für Aufruhr! Als einer der reichsten Menschen Italiens ist der einstige Ministerpräsident des Landes vor allem auf eine Sache besonders stolz: Sein Fußballklub AC Monza. Um die Spieler des Vereins zu Höchstleistungen anzuspornen, hatte sich der Unternehmer offenbar etwas Besonderes einfallen lassen. Im Fall eines Sieges versprach Berlusconi, die Kicker mit Prostituierten zu belohnen.

Via Twitter ist ein Video aufgetaucht, in dem der gebürtige Mailänder eine Ansprache auf der Weihnachtsfeier des Vereins hielt. Dabei versuchte er offenbar, seine Spieler mit einer eher ungewöhnlichen Belohnung zu locken: Er kündigte an, "einen Kleinbus voll mit Prostituierten" in die Umkleidekabine der Kicker zu schicken, falls das Team große italienische Vereine wie AC Mailand oder Juventus Turin besiegen würde. Die Vereinsmitglieder reagierten darauf mit schallendem Gelächter und lautem Beifall.

Viele User zeigten sich total empört von dem Angebot des 86-Jährigen. Berlusconi selbst zeigte sich daraufhin total überrascht von der Kritik. "Ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht [...], dass ein einfacher Umkleideraum-Witz [...] solch bösartige Kommentare hervorrufen könnte", erklärte er daraufhin auf seinem Instagram-Profil und legte nach, dass das "an dem absoluten Mangel an Humor" seiner Kritiker liegen würde.

Getty Images Silvio Berlusconi im April 2011

Getty Images Silvio Berlusconi im November 2021

Getty Images Silvio Berlusconi, ehemaliger Ministerpräsident von Italien

