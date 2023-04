"Ernst, aber stabil": So geht es Silvio Berlusconi wirklich

Silvio Berlusconi (86) gibt ein wichtiges Statement ab. Vor wenigen Tagen machten schlimme Nachrichten die Runde: Der ehemalige italienische Premierminister wurde am Donnerstag wegen Herzproblemen auf die Intensivstation eines Krankenhauses in Mailand eingeliefert. Zudem wurde behauptet, der Politiker sei an Leukämie erkrankt. Bisher hat er sich dazu noch nicht geäußert – jetzt teilt Silvio jedoch ein Update zu seinem Zustand!

Von seinem Krankenbett aus meldet sich der 86-Jährige nun persönlich zu Wort: Sein Zustand sei ernst, aber stabil. "Es ist hart, aber ich werde es wieder schaffen", erzählt er in einem Telefongespräch mit der italienischen Zeitung Il Gironales. "Ich habe es geschafft, mich auch in heiklen und schwierigen Situationen wieder aufzurichten", erklärt Silvio optimistisch.

Auch sein Bruder Paolo äußerte sich schon zu dem Zustand des Italieners, nachdem er ihn im Krankenhaus besucht hatte: "Er ist stabil." Auch er schien überzeugt davon zu sein, dass sich Silvio bald wieder erholen wird. "Er ist ein Fels in der Brandung", meinte er gegenüber Sky News.

Getty Images Silvio Berlusconi im November 2021

Getty Images Silvio Berlusconi, ehemaliger italienischer Ministerpräsident

Getty Images Silvio Berlusconi im September 2022

