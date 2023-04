Ein Junge: Laura Jackson ist zum dritten Mal Mutter geworden

Laura Jackson darf endlich ihr Baby in den Armen halten! 2017 heiratete die britische Moderatorin den Fotografen Jonathan Gorrigan. In den darauffolgenden Jahren machten Töchterchen Sidney und Sohnemann Remy die beiden zu einer kleinen Familie. Doch damit sollte die Planung noch nicht abgeschlossen sein: Im vergangenen Februar verkündete Laura stolz, dass sie zum dritten Mal schwanger ist. Jetzt war es endlich so weit und Laura durfte ihren Nachwuchs auf der Welt begrüßen!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 36-Jährige die freudigen News – und verriet dabei das Geschlecht ihres dritten Kindes: "Ein Ostern der anderen, besonderen und sehr schönen Art – [...] wir haben endlich das neueste Mitglied unserer Familie begrüßt. Nach einer emotionalen und herausfordernden Schwangerschaft schwebe ich auf Wolke sieben und bin überglücklich, dass er endlich da ist!", schrieb Laura unter einer herzerwärmenden Bilderreihe. Der Kleine hört auf den Namen Nico Sunny Gorrigan.

In den Kommentaren hagelt es Glückwünsche. "Herzlichen Glückwunsch, gut gemacht! Und hallo, süßer kleiner Nico", "Willkommen, kleiner Nico, und gut gemacht Mama! Herzlichen Glückwunsch an alle im Hause Gorrigan. Genießt die ersten besonderen Wochen in der Baby-Bubble" oder "Oh Laura, er ist wirklich wunderschön! Ich freue mich wahnsinnig für euch alle und sende euch so viel Liebe", gratulieren einige Fans.

Instagram / iamlaurajackson Laura Jackson im Februar 2023

Instagram / iamlaurajackson Laura Jacksons Sohn Nico im April 2023

Instagram / iamlaurajackson Laura Jackson mit ihrem Sohn Nico

