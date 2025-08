Lena Meyer-Landrut bricht nach einem Jahr endlich Funkstille

Lena Meyer-Landrut (34) hat sich nach einem Jahr der kompletten Social-Media-Abstinenz erstmals wieder bemerkbar gemacht. Die Sängerin hinterließ ein Like unter dem neuesten Instagram-Post ihres Ehemanns Mark Forster (42). In diesem kündigt der Musiker seine kommende Single "Zeitmaschine" an, die am 15. August erscheinen soll. Fans des Paares, das in der Öffentlichkeit oft als "Lenark" bezeichnet wird, reagieren begeistert und hoffen, dass die ESC-Gewinnerin in dem neuen musikalischen Projekt eine Rolle spielen könnte. Gleichzeitig wird Lenas mysteriöses Schweigen von vielen ihrer Anhänger weiterhin kritisch hinterfragt.

Bereits im vergangenen Sommer hatte Lena ihre geplante "Loyal to myself"-Tour kurzfristig abgesagt. Grund dafür waren gesundheitliche Probleme, die sie mehrfach in die Notaufnahme brachten. Neben körperlichen Beschwerden kämpfte die Popsängerin auch mit Depressionen, wie sie vor einiger Zeit in ihrer YouTube-Dokuserie offenlegte. Ihre Single "Loyal to myself" reflektierte ihren inneren Kampf, den sie im dazugehörigen Musikvideo metaphorisch mit einem Autounfall visualisierte.

Vor ihrem Rückzug war Lena dafür bekannt, einen besonders engen Kontakt zu ihren Fans zu pflegen. Der abrupte Wechsel dürfte daher besonders vielen ihrer Anhänger schwergefallen sein, was sich in den zahlreichen Kommentaren unter ihrem letzten Instagram-Beitrag widerspiegelt. In diesem Beitrag vor einem Jahr zeigte sie sich noch optimistisch während ihrer Tour, doch seitdem blieb es still um die Sängerin. Bis heute äußerte sich Lena nicht zu ihrem Rückzug.

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Action Press / Timm, Michael Mark Forster und Lena Meyer-Landrut

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut im Juli 2024