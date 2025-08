So wenig Zeit bleibt, um Laura Dahlmeiers Körper zu bergen

Die internationale Bergsteiger-Community ist erschüttert über den Tod der ehemaligen Biathletin Laura Dahlmeier (†31), die am 28. Juli 2025 bei einer Expedition im pakistanischen Karakorum-Gebirge ums Leben kam. Auf dem Laila Peak wurde die 31-Jährige bei einem tragischen Unfall von einem Fels getroffen. Nun stellt sich die Frage, ob und wann ihr Leichnam geborgen werden kann. Wetterbedingungen und Logistik machen eine Bergung schwierig, und die Zeit drängt, bevor die Wetterlage sich in wenigen Tagen dramatisch verschlechtert.

Die Meinungen darüber, wie man mit Lauras Leichnam verfahren soll, gehen auseinander. Während der Sportverband "Alpine Club of Pakistan" unter idealen Wetterbedingungen einen Bergungsversuch plant, betonte ein Sprecher der Region Gilgit-Baltistan gegenüber t-online, dass Lauras Wunsch berücksichtigt werden müsse. Sie hatte zu Lebzeiten verfügt, im Falle eines tödlichen Unfalls auf dem Berg zurückgelassen zu werden, um kein Risiko für andere einzugehen. Bei der möglichen Bergung spielen die Wetterverhältnisse am Laila Peak eine entscheidende Rolle: Experten sagen voraus, dass die Wetterbedingungen in den nächsten Tagen schlechter werden. Es wird Schnee erwartet, der den Gipfel unzugänglich macht. Sollte keine schnelle Entscheidung getroffen werden, könnte ein Bergungsversuch erst im kommenden Mai oder Juni wieder infrage kommen. Der gewaltige Aufwand, den eine derartige Mission mit sich bringt, sorgt zusätzlich für Diskussionen.

Laura galt als eine der erfolgreichsten Biathletinnen ihrer Zeit, die zahlreiche Weltmeistertitel und olympische Medaillen errang. Seit ihrem Rücktritt vom Profisport im Jahr 2019 widmete sie sich verstärkt ihrer Leidenschaft für die Berge. Die Nachricht von ihrem Tod hat nicht nur in ihrer Heimat tiefes Mitgefühl und Trauer ausgelöst. Der Wunsch, nach ihrem Tod Teil der Natur zu bleiben, spiegelt Lauras enge Verbindung zur Bergwelt wider – und prägt nun die Diskussionen über den Umgang mit ihrem letzten Willen.

Instagram / laura_dahlmeier Laura Dahlmeier, 2023

Getty Images Laura Dahlmeier, 2019

Instagram / laura_dahlmeier Laura Dahlmeier, Februar 2024

Wie würdet ihr euch bei einem Bergungsversuch in dieser Situation verhalten? Ich würde Lauras Wunsch respektieren und die Gefahren meiden. Ich könnte nicht ruhen, ohne einen Versuch unternommen zu haben, sie zu bergen. Ergebnis anzeigen