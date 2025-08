Das war Laura Dahlmeiers letzte Nachricht an Thomas Huber

Die gefeierte Biathletin und zweifache Olympiasiegerin Laura Dahlmeier (†31) ist am 28. Juli 2025 bei einer Expedition am Laila Peak in Pakistan ums Leben gekommen. Gemeinsam mit ihrer Seilpartnerin Marina Krauss hatte sich die ehemalige Weltklasse-Sportlerin auf den Weg gemacht, den Gipfel des 6.096 Meter hohen Berges zu erklimmen, als sie von einem unerwarteten Steinschlag getroffen wurde. Auch Extrembergsteiger Thomas Huber gehörte zum Team von Laura. Er erzählte dem Bayerischen Rundfunk, dass Lauras letzte Nachricht ihn sehr glücklich gemacht hatte. Sie lautete: "Sie sind auf Camp 1 am Laila Peak!"

Der bekannte Bergsteiger habe die Nachricht über die gemeinsame Agentur erhalten. "Ich weiß von Laura, dass sie immer von einem Berg geschwärmt hat. Und das ist der Laila Peak", erklärte Thomas. Für sie hatte der Laila Peak einen besonderen Reiz. Dass Laura und ihre Kletterpartnerin das Camp auf etwa 5.000 Metern erreicht hatten, freute Thomas. Er sagte: "Da habe ich gedacht: Wow, die Laura ist jetzt genau an ihrem Berg. Ich habe mich so gefreut für sie. Alles läuft gut und die Verhältnisse sind gut." Doch ein plötzlicher Wetterumschwung erschwerte die Bedingungen und führte letztendlich zum folgenschweren Unfall.

Das tragische Unglück ereignete sich auf einer Höhe von etwa 5.700 Metern, als Laura und Marina sich wegen der verschlechterten Wetterbedingungen vom Gipfel zurückziehen wollten. Während Marina den Steinschlag überlebte, wurde Laura von einem riesigen Stein tödlich getroffen. Ihre Begleiterin versuchte zwar noch zu helfen, musste aber, nachdem keine Lebenszeichen mehr gekommen waren, allein den gefährlichen Abstieg ins Basecamp antreten.

Anzeige Anzeige

Imago Thomas Huber und Laura Dahlmeier bei der Verleihung des Bayerischer Sportpreis 2017

Anzeige Anzeige

Instagram / laura_dahlmeier Laura Dahlmeier, Oktober 2024

Anzeige Anzeige