Flüssigkeit in der Lunge: Krebskranke Jessie J ist in Klinik

Ende Juni musste sich die krebskranke Jessie J (37) einer Mastektomie unterziehen. Nun erlebte die Sängerin einen Rückfall – sie wurde erneut ins Krankenhaus eingeliefert. Ärzte entdeckten eine Infektion sowie Flüssigkeit in ihrer Lunge. Zunächst sei ein Blutgerinnsel bei ihr vermutet worden, was sich glücklicherweise aber schnell nicht bestätigte. "Wie ich die letzten 24 Stunden verbracht habe. Sechs Wochen nach der Operation war ich wieder in derselben Station, in der ich nach meiner Operation war. Das war weder erwartet noch geplant", erklärte Jessie in ihrer Instagram-Story.

Inzwischen ist Jessie aber wieder zu Hause und erholt sich. "Das Einatmen fällt mir schwer, aber ich habe mich gestern Abend selbst entlassen (ich hasse es, im Krankenhaus zu sein) und werde die Untersuchungen ambulant fortsetzen", berichtete die "Price Tag"-Interpretin ihren Fans auf Social Media. Die Zeit nach der Operation sei für sie alles andere als leicht. "Die körperliche Genesung ist alles andere als schnell oder einfach, und mental war es für mich die schwierigste Zeit", räumt die Musikerin ein. Vor allem belaste sie, aktuell nicht die Mutter für ihren kleinen Sohn Sky zu sein, die er braucht.

Schon seit ihrer Kindheit musste Jessie immer wieder gesundheitliche Rückschläge verkraften: Mit acht Jahren wurde bei ihr ein Herzleiden diagnostiziert, ein leichter Schlaganfall mit 18 Jahren folgte. Auch ihr Krebsleiden belastet sie aktuell schwer – sowohl körperlich als auch emotional. "Außerdem bin ich, als ich die Diagnose erhielt, in einen Überlebensmodus verfallen. Es gab so viel zu tun, mit Terminen und in meinem Kopf, vor allem mit einem Kleinkind, ich war gerade umgezogen und stand kurz vor dem Start dieser Kampagne nach acht Jahren Pause", erklärte sie kurz nach ihrer Mastektomie auf Social Media.

Getty Images Jessie J im Mai 2025

Getty Images Jessie J, Chanan Colman und ihr Sohn Sky Colman im Dezember 2023

