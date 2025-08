Machine Gun Kelly lehnt Rolle wegen Beleidigung ab

Machine Gun Kelly (35), alias MGK, hat nun in einem Interview verraten, dass er eine Rolle in dem erfolgreichen Horrorfilm "Sinners" abgelehnt hat. Der Rapper und Schauspieler erklärte am Donnerstag in der Show The Pat McAfee Show, dass er für die Rolle des Vampirs Bert vorsprechen sollte, sie jedoch ablehnte, da das Drehbuch von "Black Panther"-Regisseur Ryan Cooglers (39) Kinohit ihn dazu verpflichtet hätte, eine rassistische Beleidigung auszusprechen. "Ich hätte während des Vorsprechens das N-Wort sagen müssen, um die Rolle zu bekommen. Ich konnte mich einfach nicht dazu durchringen", erklärte der zweifache Vater und erntete Zustimmung vom Moderator und seinen Gästen. Die Rolle wurde schließlich von Peter Dreimanis übernommen.

"Sinners" erzählt die düstere Geschichte um eineiige Zwillingsbrüder, beide gespielt von Michael B. Jordan (38), die im Mississippi der 1930er Jahre ein Blues-Nachtlokal gründen und dabei auf übernatürliche Gefahren stoßen. Der Film war ein großer Erfolg, spielte weltweit über 314 Millionen Euro ein und erhielt von Kritikern höchste Anerkennung. Ironischerweise veröffentlichte der "Rap Devil"-Interpret erst Mitte Juli den Song "Vampire Diaries", der Teil des neuen Albums "Lost Americana" ist. Einem Regisseur wie Ryan absagen zu müssen, fiel Machine Gun Kelly sicherlich nicht leicht. Dennoch betonte er, dass seine Moralvorstellungen in diesem Fall Vorrang hatten. Trotz der verpassten Gelegenheit unterstrich er seine Ambitionen, weiter im Filmbereich Fuß zu fassen.

Bereits in der Vergangenheit hat Machine Gun Kelly seine Leidenschaft für kreative Projekte unter Beweis gestellt – sowohl musikalisch als auch schauspielerisch. Privat hingegen hat sich sein Fokus zuletzt stärker auf seine Familie verlagert. Mit der Schauspielerin Megan Fox (39) teilt er die Freude an der Elternschaft nach der Geburt ihrer ersten gemeinsamen Tochter im März, ungeachtet der emotionalen Höhen und Tiefen, die beide zu überwinden versuchen. Seine Wünsche, mehr in Filmproduktionen mitzuwirken, gehen möglicherweise Hand in Hand mit seiner aktiven Suche nach einer neuen Balance zwischen persönlichem Glück und beruflicher Weiterentwicklung.

Getty Images Machine Gun Kelly, Juni 2025

Getty Images Michael B. Jordan, Schauspieler

ActionPress Megan Fox und Machine Gun Kelly