Linda Braunberger meldet sich zur vermeintlichen Trennung

Linda Braunberger (24) hat sich überraschend zur angeblichen Krise in ihrer Beziehung mit Jermaine Diallo geäußert. Nachdem die Reality-TV-Darstellerin zunächst in einer Instagram-Story das Beziehungsaus verkündet hatte und diese kurze Zeit später wieder gelöscht hatte, rudert sie nun zurück. In einer aktuellen Nachricht erklärt sie, die Situation sei von Emotionen und Missverständnissen geprägt gewesen. Es habe keinen Vorfall wie Fremdgehen gegeben. Linda schreibt: "Wir hatten einen Streit und da unsere Beziehung gerade nicht so läuft, wie wir uns das gewünscht haben, ist es tatsächlich 'dramatischer', als es sonst wahrscheinlich wäre."

Die 24-Jährige gab offen zu, voreilig gehandelt zu haben. Sie und Jermaine wünschen sich momentan Zeit und Ruhe, um herauszufinden, wie es weitergehen könnte. "Ob wir da wieder rausfinden, wird die Zeit zeigen", erklärt sie in ihrem Statement. Linda machte zudem deutlich, dass die Verbindung der beiden keine inszenierte Romanze für die Öffentlichkeit gewesen sei. Vielmehr habe die Beziehung von Anfang an auf echten Gefühlen basiert, unabhängig von möglichen Spekulationen über ihren Status als Reality-TV-Stars.

Linda und Jermaine galten lange als Traumpaar, waren jedoch auch immer wieder mit Herausforderungen konfrontiert. Früher hatte Linda mehrmals betont, dass es ihr wichtig sei, in einer Beziehung auf Respekt und Vertrauen zu bauen. Dass sie kürzlich alle gemeinsamen Fotos aus den sozialen Netzwerken löschte, ließ viele Fans vermuten, ihre Trennung sei endgültig. Nun scheint jedoch Hoffnung auf ein Happy End zu bestehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / linda.voilet Linda Braunberger, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / linda.voilet Jermaine Diallo und Linda Braunberger, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jermaine.linda Jermaine Diallo und Linda Braunberger, Februar 2025