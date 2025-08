Ist Josh Hutcherson bereit für "Tribute von Panem"-Comeback?

Josh Hutcherson (32), der durch seine Rolle als Peeta Mellark in der erfolgreichen Filmreihe Die Tribute von Panem internationale Berühmtheit erlangte, hat sich jetzt zu den Gerüchten geäußert, dass er möglicherweise in dem kommenden Prequel-Film "Sunrise on the Reaping" auftreten könnte. Der 32-Jährige sprach dazu mit dem Magazin Brit + Co und verriet, dass er bislang nichts über eine Beteiligung an dem neuen Projekt gehört habe. Dennoch zeigte er sich offen für die Idee: "Ja, klar, das wäre cool." Der kommende Film spielt zur Zeit der 50. Hungerspiele und erzählt die Geschichte von Haymitch Abernathys Jugend, der in den Originalfilmen von Woody Harrelson (64) verkörpert wurde.

"Sunrise on the Reaping" basiert auf einem Roman von Suzanne Collins, in dem Peeta und Katniss Everdeen, die von Jennifer Lawrence (34) gespielt wurde, nicht direkt im Mittelpunkt stehen, aber im Epilog des Buches kurz erwähnt werden. Josh beschrieb seine Verbindung zur Reihe laut Just Jared als besonders tief: "Die Tribute von Panem sind fantastisch und ich habe es für viele Jahre geliebt und werde es für immer lieben." Ob es im Film zu einem Wiedersehen mit Josh und Jennifer kommen wird, ist bisher unklar. Der Schauspieler hält sich aktuell bedeckt und verriet nicht, ob es bereits Anfragen oder konkrete Pläne bezüglich seiner Beteiligung gibt.

Josh Hutcherson wurde durch "Die Tribute von Panem" zu einem weltweiten Star, nachdem er zuvor vor allem in Jugendfilmen wie "Die Reise zum Mittelpunkt der Erde" zu sehen war. Seine Darstellung des loyalen und sanftmütigen Peeta machte ihn zu einem Publikumsliebling. Besonders die Zusammenarbeit mit Jennifer beschreibt er stets als Highlight seiner Karriere. Fans vermuten, dass die mögliche Rückkehr auch eine persönliche Freude für Josh wäre, der sich trotz seines eher zurückgezogenen Lebensstils immer wieder enthusiastisch über das Hunger-Games-Universum äußert.

Getty Images Josh Hutcherson, "Die Tribute von Panem"-Darsteller

Getty Images Liam Hemsworth, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Woody Harrelson und Francis Lawrence

Getty Images Liam Hemsworth, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson

