Spekulationsende? Trump äußert sich zu P.-Diddy-Begnadigung

Donald Trump (79) hat sich in einem Interview mit Newsmax-Moderator Rob Finnerty über eine mögliche Begnadigung des US-Rappers P. Diddy (55) geäußert. Dieser wurde jüngst in zwei Fällen des sogenannten "Mann Acts" schuldig gesprochen, der das Transportieren von Personen über Staatsgrenzen hinweg zum Zweck der Prostitution betrifft. In schwerwiegenderen Anklagepunkten wie dem Vorwurf des Menschenhandels und krimineller Verschwörung hielt ihn das Gericht für unschuldig. Auf die Frage, ob Donald P. Diddy begnadigen würde, blieb er zunächst vage. "Im Grunde war er, glaube ich, irgendwie halb unschuldig", sagte Donald.

Im weiteren Verlauf des Interviews betonte Donald seine frühere Freundschaft zu P. Diddy, merkte jedoch auch an, dass dieser während seiner Amtszeit als Präsident nicht freundlich ihm gegenüber eingestellt gewesen sei. Dieser Umstand, so Donald, könnte die Entscheidungsfindung beeinflussen. "Ich war sehr freundlich zu ihm, aber als ich für das Amt kandidierte, war er sehr feindselig, und das ist hart. Also, ich weiß nicht, es ist schwieriger", so Donald. Das Verhältnis zwischen den beiden schien, glaubt man den Aussagen des US-Präsidenten, ambivalent: Einerseits lobte er P. Diddys Auftreten, andererseits betonte er, die Verbindung sei nicht allzu tief gewesen. Doch Reporter Rob ließ nicht locker: Auf Donalds Antwort, dass P. Diddys Verhalten ihm gegenüber zuletzt nicht besonders vorbildlich war, hakte er nach: "Also ist es eher ein Nein?". Darauf antwortete Donald klar: "Das würde ich so sagen."

Donald, einst ein Reality-TV-Star und erfolgreicher Unternehmer, hat sich stets offen gezeigt, alte Bekannte aus der Unterhaltungsbranche zu unterstützen. P. Diddy wiederum nahm während Donalds Präsidentschaft öfter eine kritische Haltung gegenüber dessen Politik ein. Derzeit wartet P. Diddy auf die Bekanntgabe des Strafmaßes, das im Oktober verkündet werden soll.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: P. Diddy, Donald Trump

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Trump, Februar 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy im Januar 2018 in N.Y.C.