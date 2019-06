Ehrliche Worte einer frischgebackenen Mama: Die britische TV-Moderatorin Laura Jackson und ihr Mann, der Fashion-Fotograf Jon Gorrigan, sind seit dem 3. Mai Eltern der kleinen Sidney – seitdem hat sich das Leben des Paares komplett auf den Kopf gestellt. Insbesondere die erste Zeit als Mutter sei eine einschneidende Erfahrung für die 32-Jährige gewesen. Wie Laura nun erstmals öffentlich bekannt gab, habe sie die schlimmsten Wochen ihres Lebens hinter sich!

In einem Post auf ihrem Instagram-Account, der die junge Mutter mit ihrem Baby zeigt, erklärt Laura offen und ehrlich: "Ich war mir nicht sicher, wie ich diese Achterbahnfahrt in Worte fassen soll. Es war diese Woche, in der mich der Schlafmangel gebrochen hat, es gab Tränen beim Arzt, Zerwürfnisse mit meinem Ehemann, Momente, in denen ich die Orientierung verloren habe, weil ich so erschöpft war. Mein Körper erholt sich noch immer von dem schlimmsten Trauma, das er jemals durchstehen musste”, so die Moderatorin.

Um nach den ersten schwierigen Wochen erst mal wieder neue Kraft und Energie tanken zu können, entspannte die junge Familie ein paar Tage am Comer See in Italien. Dort verbrachten die drei ein paar schöne Tage bei der Hochzeit eines befreundeten Paares. In den nächsten Monaten wolle sich Laura darauf konzentrieren, ihrem Körper genügend Zeit zu geben, um sich zu regenerieren. Ihr ursprüngliches Gewicht zurückzubekommen, habe dabei aber keine Priorität, wie die Daily Mail berichtete.

Instagram / iamlaurajackson Laura Jackson mit ihrem Baby

Anzeige

Getty Images Laura Jackson im Februar 2017

Anzeige

Getty Images Laura Jackson, britische Moderatorin

Anzeige

Hätte ihr mit so einem offenen Post gerechnet? Nein, überhaupt nicht! Ja, irgendwie schon! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de