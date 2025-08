Darum soll Prinz Harry Andrew angeblich geschlagen haben

Ein aufsehenerregender Vorfall soll sich vor Jahren zwischen Prinz Harry (40) und seinem Onkel Prinz Andrew (65) ereignet haben, lange bevor Ersterer Herzogin Meghan (43) heiratete und Letzterer seine royalen Titel verlor. Laut einer neuen Biografie über Prinz Andrew mit dem Titel "Entitled: The Rise and Fall of the House of York" kam es 2013 zu einem handgreiflichen Streit. Der Autor Andrew Lownie behauptet, Harry habe seinem Onkel mit einem Schlag auf die Nase ein blutiges Gesicht verpasst, nachdem dieser ihn zuvor scharf kritisiert hatte. Ursächlich für die Eskalation soll gewesen sein, dass Harry Andrew als "Feigling" bezeichnete, weil dieser hinter seinem Rücken abfällig über ihn gesprochen hatte.

Die Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Royals sollen weit zurückreichen und sich später weiter verschärft haben, als Meghan in Harrys Leben trat. Andrew habe angeblich kein gutes Haar an der zweifachen Mutter gelassen und sie als "Opportunistin" sowie "zu alt" für den Prinzen bezeichnet, so der Autor des Buches. Er kritisierte zudem, dass Harry Meghans Vergangenheit nicht gründlich genug geprüft habe, bevor er sie 2018 heiratete. Das Verhalten des 65-Jährigen trug wohl dazu bei, dass der 40-Jährige, wie in dem Buch behauptet, seinem Bruder Prinz William (43) anvertraute, Andrew regelrecht zu hassen. Doch der Ex-Partner von Sarah Ferguson (65) war offenbar nicht der einzige Royal, der Schwierigkeiten mit Harrys Ehefrau hatte.

Doch nicht nur die Spannungen zwischen Harry und seinem Onkel sorgten damals für Unruhe im Palast. Während die Epstein-Affäre von Andrew weiterhin für Negativschlagzeilen sorgte, gerieten auch Harry und Meghan immer mehr ins Abseits. Als König Charles (76) den Thron bestieg, setzte er wohl seine Pläne zur Verschlankung der Monarchie in die Tat um. Die Liste der Counsellor of State wurde überraschend verkürzt – auf ihr tauchten nur noch die engsten und aktiv im Königshaus tätigen Mitglieder auf. Für Harry und Andrew bedeutete das einen weiteren deutlichen Vertrauensentzug, ihre Namen fehlten auf der wichtigen Liste.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und Prinz Harry im September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Prinz Harry, September 2022