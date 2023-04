Erfolg: "Der Super Mario Bros. Film" bricht Release-Rekord!

Was für ein Start! Seit wenigen Tagen können Nintendo-Fans ihre Lieblinge auch auf der großen Leinwand bewundern. Für den Film "Der Super Mario Bros. Film" leiht Hollywoods Elite den Videospielhelden ihre Stimme. So ist in der Rolle des Mario Chris Pratt (43) zu hören, sowie Anya Taylor-Joy (26) als Prinzessin Peach, Jack Black (53) als Bowser und Seth Rogen (40) als Donkey Kong. Die ersten Tage hätten für den animierten Streifen kaum besser laufen können – "Der Super Mario Bros. Film" bricht nämlich einen Release-Rekord!

Allein am Eröffnungswochenende spielte die Mario-Verfilmung laut The Wrap umgerechnet ganze 337 Millionen Euro ein. Damit bricht die Abenteuer-Komödie den Release-Rekord für den erfolgreichsten Animationsfilm! Zuvor wurde dieser Titel von der Fortsetzung vom Disney-Hit Frozen innegehalten.

Auch Chris Pratts Sohn ist vollends hingerissen von dem Film und der Sprechrolle seines Papas! "Er hat ihn bereits gesehen und ist begeistert. Er liebt es. Er hat alle seine Freunde mitgenommen und ist wirklich ausgeflippt", berichtete der Schauspieler lachend gegenüber People.

Getty Images Jack Black im April 2023

Getty Images Chris Pratt im April 2023

Getty Images Chris Pratt mit seinem Sohn im Februar 2018

