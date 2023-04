Schauspielerin Maria Sebaldt ist mit 92 Jahren verstorben

Traurige Neuigkeiten aus der deutschen Filmwelt. Maria Sebaldt (92) begann bereits in jungen Jahren, in der Schauspielerei Fuß zu fassen und spielte ab den 50er-Jahren in etlichen Spielfilmen mit. Unter anderem hatte die gebürtige Berlinerin auch zahlreiche Gastauftritte im Tatort oder bei Das Traumschiff. Zuletzt zog sich die TV-Bekanntheit bereits aus der Öffentlichkeit zurück. Nun ist Maria im stolzen Alter von 92 Jahren verstorben.

Das hat Bild aus dem engsten Verwandtenkreis der Schauspielerin erfahren. Demnach sei Maria bereits am 4. April friedlich eingeschlafen. Zuletzt lebte die "Der Kommissar"-Bekanntheit in einer Seniorenresidenz in der Nähe von München. In drei Wochen hätte sie ihren 93. Geburtstag gefeiert.

Die Schauspielerin hinterlässt eine Tochter, die sie mit ihrem Ehemann Robert Freitag teilte und einen Enkel. Die beiden hatten sich damals beim Dreh eines Films kennen und lieben gelernt. Mit ihm war sie seit 1965 und bis zu seinem Tod im Jahr 2010 verheiratet gewesen.

Maria Sebaldt, deutsche Schauspielerin

Maria Sebaldt im Jahr 1992

Maria Sebaldt im Jahr 2011

