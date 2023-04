Schweizer Alphorn-Star Eliana Burki stirbt mit nur 39 Jahren

Traurige Nachrichten für die Musikwelt! Bereits im Alter von nur sechs Jahren hatte Eliana Burki begonnen, Alphorn zu spielen. Später entschied sich die Musikerin dazu, Klavier und Gesang zu studieren. 2008 brachte die gebürtige Schweizerin gemeinsam mit ihrer Band dann ihr erstes Album namens "Heartbeat" auf den Markt. Seither konnte sie weltweit große Erfolge feiern. Doch jetzt wurde bekannt: Eliana ist im Alter von nur 39 Jahren verstorben.

Die traurige Nachricht teilte das Management der Aplhornspielerin auf Instagram mit. "Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass die weltbekannte Aplhornvirtuosin, Sängerin und Komponistin Eliana Burki am 24. April 2023 im Alter von 39 Jahren [...] verstorben ist", ist ein dem Statement zu lesen. Die gebürtige Schweizerin habe an einem bösartigen Gehirntumor gelitten, welcher letztendlich zu ihrem Tod geführt habe. Ihre letzten Stunden habe Eliana in ihrer Heimat in der Schweiz verbracht haben.

Die Musikerin hinterlässt ihren Parnter Blas Ulibarri sowie ihre beiden Kinder: die vierjährige Tochter Emily und die kleine Frances-Lee – diese ist nur einen Tag nach dem Tod ihrer Mutter ein Jahr alt geworden. Gemeinsam mit ihrer Familie lebte Eliana sowohl in der Schweiz als auch in Los Angeles.

Instagram / elianaburki Eliana Burki, Musikerin

Instagram / elianaburki Eliana Burki im Februar 2023

Instagram / elianaburki Eliana Burki, Musikerin

