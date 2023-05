Zehn Jahre später: Rita Ora belebt sexy Korsettkleid wieder

Rita Ora (32) zeigt sich mal wieder von ihrer sexy Seite! Die Sängerin ist neben ihrer Musik unter anderem für ihre freizügigen Outfits bekannt. Nicht selten posiert sie in knappen Kleidern, Bikinis oder gleich oberkörperfrei. Auch jetzt hat Rita offenbar wieder auf überflüssigen Stoff verzichten wollen: Einen Tag vor der Met Gala trug sie ein heißes Korsettkleid – allerdings nicht zum ersten Mal!

Auf Instagram veröffentlichte die "Let You Love Me"-Interpretin eine Reihe von Fotos, auf denen sie ihr weiß-schwarzes Dress mit rosafarbenen Details in Szene setzt. Dazu kombinierte sie einen rosaroten Plüschmantel, schwarze High Heels sowie eine Sonnenbrille. Der Look soll eine Hommage an den 2019 verstorbenen Designer Karl Lagerfeld (✝85) sein, der bei der diesjährigen Met Gala in New York City geehrt wird. "In Erinnerung an Karl musste ich dieses maßgeschneiderte Stück zurückholen, das er mir für eine Chanel-Show-Performance gefertigt hat, die ich [2013] mit ihm in Monaco gemacht habe", betonte die Sängerin.

Was Rita bei der Met Gala selbst tragen wird, ist noch ein großes Geheimnis. In den vergangenen Jahren hatte sie bei dem Mega-Event auf für sie verhältnismäßig viel Stoff gesetzt. 2021 hatte sie zum Beispiel einen Glitzer-BH mit einem dazu passenden hochgeschnittenen Maxirock getragen.

Getty Images Karl Lagerfeld und Rita Ora im März 2013 in Monaco

Instagram / ritaora Rita Ora im April 2023

Getty Images Rita Ora bei der Met Gala 2021

