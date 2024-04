Julia Fox will nicht nur als Ex von Kanye West bekannt sein

Julia Fox (34) hat es satt, auf ihre Beziehungen reduziert zu werden! Vor knapp zwei Jahren hatte das Model mit Kanye West (46) angebandelt. Obwohl die Romanze der beiden nach bloß wenigen Wochen wieder im Sande verlief, sorgten die zwei für mächtige Schlagzeilen. Für Julia habe die Aufmerksamkeit, die sie aufgrund der Beziehung mit dem Rapper erlangt hatte, aber einen "sauren Beigeschmack hinterlassen". Gegenüber InStyle stellt die Beauty klar: "Ich möchte nicht als die Freundin von jemandem bekannt sein. Ich weiß, dass ich viel mehr wert bin." Laut Julia sei das aber bei Frauen in der Branche allgegenwärtig.

"Sie sind nur so gut wie ihr Partner oder gestalten ihre gesamte Karriere damit, die Freundin von jemandem zu sein – es wird zu ihrer Identität", führt die gebürtige Italienerin fort. Diesem Teufelskreis zu entkommen, nehme Julia nun in Angriff. "Ich habe das Gefühl, dass ich das überwinden muss. Ich möchte dieses Muster durchbrechen und einfach auf meinen eigenen Füßen stehen", erklärt sie weiter. Die Schauspielerin sei es leid und wolle keinen Mann für eine laufende Karriere brauchen, denn so sei es ihr seit Jahren ergangen.

Nach ihrer kurzweiligen Beziehung zu Kanye verlor Julia nicht gerade lobende Worte über diese Zeit und sprach auch über die Hintergründe der Trennung. Der Musiker habe ständig ihre Aufmerksamkeit haben wollen. "Ich musste meinen Sohn Valentino wickeln, aber er wollte telefonieren. Also hab ich mir AirPods gekauft, damit ich beides gleichzeitig machen kann. Es war aber einfach zu viel und auf Dauer unerträglich", erzählte sie in der "The Drew Barrymore Show". Für die 34-Jährige stehe immer ihr Sohn an erster Stelle und die Liebelei mit Kanye habe sich für sie angefühlt, als hätte sie noch ein zweites Kind gehabt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Julia Fox, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Julia Fox im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Julia es schafft, den Teufelskreis zu durchbrechen? Ja, das war nur ein kurzes Kapitel ihres Lebens! Nein, ich glaube, das wird für immer an ihr haften. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de