Spoiler: Ihr gibt Bachelor David Jackson die letzte Rose!

David Jackson hat sich entschieden! Der Influencer suchte in der diesjährigen Staffel von Der Bachelor nach der großen Liebe. Zahlreiche Frauen hatten in Mexiko sein Herz umworben, doch schlussendlich schickte er alle bis auf Angelina Utzeri und Lisa Mieschke nach Hause. Im großen Finale musste er sich nun zwischen den beiden Damen entscheiden: Und ihr gab David seine allerletzte Rose!

Spoiler-Warnung! Wer das Bachelor-Finale noch sehen möchte, liest jetzt nicht weiter!

In der letzten Nacht der Rosen musste der Content-Creator die schwere Entscheidung fällen. Sowohl Angelina als auch Lisa traten ein letztes Mal vor David, der nur noch eine Rose übrig hatte. Schlussendlich hat er sich jedoch für Angelina entschieden – sie gewinnt die diesjährige Bachelor-Staffel. "Ich möchte dir an dieser Stelle sagen, dass ich mich in dich verliebt habe", gab er ihr gegenüber ehrlich zu und gab ihr die letzte Rose. "Ich habe mich auch in dich verliebt, auf jeden Fall", fiel Angelina ihm glücklich in die Arme.

Lisa hingegen musste David schweren Herzens berichten, dass die Gefühle für ihn nicht gereicht haben. Sie verabschiedeten sich emotional, doch die Brünette wirkte sehr verletzt. "Wir verabschieden uns hier", stellte sie klar und wünschte ihm kurz und knapp alles Gute.

RTL David Jackson, "Der Bachelor" 2023

RTL / Frank J. Fastner David Jackson, Bachelor 2023

RTL Angelina Utzeri und David Jackson bei "Der Bachelor"

RTL / Frank Fastner Lisa Mieschke, Bachelor-Kandidatin 2023

