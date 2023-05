Samuel Finzi wurde während seines Militärdienstes gefoltert!

Er hatte zu kämpfen! Samuel Finzi (57) wirkte bereits in so einigen erfolgreichen Filmen mit. Doch während es heutzutage bei dem Schauspieler besonders aus karrieretechnischer Sicht sehr gut läuft, musste er privat so einiges durchmachen. So verlor er seine erste Ehefrau Dimitra Petrou, die an einem Hirntumor erkrankt war. Zudem musste er den Militärdienst in seinem Heimatland Bulgarien antreten und litt wohl sehr unter den Bedingungen. Der "Kokowääh"-Darsteller gibt zu: Samuels Zeit beim Militär war eine Qual für ihn!

Im Talk mit bunte.de schildert der 57-Jährige: "Man wird da wirklich schikaniert und auch gefoltert." In solch einem Moment denke man nur ans pure Überleben, meint er. Der Schauspieler erklärt: "Aber wenn du keine Luft kriegst, kannst du auch nicht sauer auf die Leute sein." Die Zeit sei nur sehr schwer zu ertragen gewesen, doch dank seines Papas habe er dem schrecklichen Szenario entfliehen können. "Mein Vater hat mich gerettet, ich weiß nicht wie, aber durch irgendwelche Beziehungen hat er es geschafft, mich da rauszuholen", führt der Film-Darsteller weiter aus.

Über die harte Zeit beim Militär spricht Samuel wohl auch in seinem vor Kurzem erschienenen autobiografischen Roman mit dem Titel "Samuels Buch". Darin beschreibt der Autor zudem, welche Umstände dazu führten, dass er heute in Deutschland lebt und warum er Bulgarien den Rücken kehrte.

Anzeige

Getty Images Samuel Finzi, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Samuel Finzi im Jahr 2018

Anzeige

Getty Images Samuel Finzi, Film-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de