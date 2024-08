Lange geheim: Samuel Finzi und Nina Kunzendorf sind ein Paar

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Seit einigen Jahren wird gemunkelt, wie es um die Beziehung zwischen Samuel Finzi (58) und Nina Kunzendorf (52) steht. Bereits seit 2022 wurden sie immer wieder gemeinsam bei Events gesehen, doch bisher haben die beiden sich nie dazu geäußert. Jetzt spricht der Schauspieler allerdings Klartext. In einem Interview mit Bild wird er gefragt, ob er und die "Charité"-Darstellerin zusammen sind. "Wir sind doch schon drei Jahre ein Paar", antwortete er da wie selbstverständlich.

Die Romanze begann während der gemeinsamen Arbeit am Set der Serie "Das Haus der Träume". Das bestätigt der gebürtige Bulgare ebenfalls im Interview. "Und es ist schön zu sehen, dass die Liebe nicht nur der Jugend gehört", fügt er dann noch hinzu. Nähere Details verrät der "Allmen und das Geheimnis des Koi"-Darsteller allerdings nicht.

In Sachen Liebe musste Samuel schon großes Leid verkraften. 2004 verstarb seine erste Ehefrau an einem Hirntumor im Alter von nur 39 Jahren. Wie er in einem Interview mit Bunte im Jahr 2020 verraten hatte, ging alles sehr schnell. Nur zwanzig Stunden nach der Diagnose sei sie bereits tot gewesen. Danach trauerte er lange, doch konnte sein Herz erneut an eine besondere Dame verschenken. Mit Sorrel Athina hat er zwei gemeinsame Kinder.

Anzeige Anzeige

Getty Images Samuel Finzi und Nina Kunzendorf

Anzeige Anzeige

Getty Images Samuel Finzi im Jahr 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Nina oder Samuel bald weitere Details preisgeben werden? Nein, sie scheinen ihre Privatsphäre sehr wertzuschätzen. Ja, ganz bestimmt erzählen sie bald mehr. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de