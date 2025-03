Deutsche Version von "Call My Agent": Diese Stars sind dabei

Die deutsche Adaption der erfolgreichen französischen Comedyserie "Call My Agent" sorgt bereits jetzt für viel Aufmerksamkeit. In "Call My Agent Berlin" meldet sich eine ganze Riege deutscher Stars zu Wort. Mit dabei sind unter anderem Moritz Bleibtreu (53), Heike Makatsch (53), Frederick Lau (35), Iris Berben (74) und Katja Riemann (61). Auch Jürgen Vogel (56), Samuel Finzi (59), Nilam Farooq (35), Emilia Schüle (32) sowie Heiner Lauterbach (71) und Veronica Ferres (59) kehren für das Format vor die Kameras zurück. Disney+ hat bekanntgegeben, dass die Serie, in der die chaotische Welt der Schauspielagentur "Stern" im Fokus steht, ab Herbst 2025 in Deutschland zu sehen sein wird. Gedreht wurde in Berlin und in den Studios Babelsberg.

Die Serie erzählt von den Herausforderungen der Agentur, die nach dem plötzlichen Tod ihres Gründers vor dem Ruin steht. Während die prominenten Klienten durch die Flure stolzieren, kämpfen die Agenten hinter den Kulissen darum, die Agentur am Leben zu halten. Besetzt wurde das Team der Schauspielagentur unter anderem mit Lucas Gregorowicz (48), Karin Hanczewski (43), Michael Klammer und Gabrielle Scharnitzky (68). Das Format will einen Mix aus Humor, Drama und prominenten Gastauftritten bieten, der die Balance von Beruflichem und Privatem in einer gnadenlosen Branche beleuchtet. Entwickelt wurde die deutsche Version von der Friday Film GmbH in Zusammenarbeit mit Wild Bunch Germany und unter der kreativen Leitung von Showrunner Johann Buchholz.

Die französische Originalserie "Dix pour cent" ist ein weltweiter Hit und wurde bereits in Ländern wie Italien, Südkorea und der Türkei erfolgreich an lokale Gegebenheiten angepasst. Der deutsche Ableger setzt nun auf das bewährte Konzept, in dem prominente Schauspieler sich selbst spielen. Iris Berben etwa hatte in der Vergangenheit immer wieder ihre Bereitschaft gezeigt, auch einmal über sich selbst zu lachen. Ebenso bekannt für ihre selbstironische Art ist Heike Makatsch, die beim Serienstart mit Sicherheit nicht nur Fans, sondern auch Kritiker begeistern dürfte. Hollywood-Anleihen oder eine skurrile Familiengeschichte sind bei der deutschen Adaption jedoch nicht zu erwarten – "Call My Agent Berlin" bleibt authentisch und lokal.

Getty Images Heike Makatsch, Januar 2025

Getty Images Heiner Lauterbach, Schauspieler

