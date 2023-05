Kate Merlan und Jakub Jarecki machen eine Sexualtherapie

Kate Merlan (36) und Jakub Jarecki (27) wollen ihre Ehe retten! Im Jahr 2021 heiratete die Reality-TV-Darstellerin den Fußballer – doch ihr Liebesglück währte nicht lange. Es folgte die überraschende Trennung. Nach seiner Prominent getrennt-Teilnahme scheint das Ex-Paar jedoch wieder zueinandergefunden zu haben. Die beiden verbringen wieder viel Zeit miteinander. Jetzt verrieten Kate und Jakub: Sie lassen sich jetzt auch bei ihrem Sexualleben helfen.

Zuvor gab Jakub offen zu, dass er nicht mit Kate schlafen könne, weil er weiß, dass sie unbedingt ein Baby haben möchte. Da es zwischen den beiden nicht nur zwischenmenschlich, sondern auch im Bett wieder laufen soll, holten sie sich Hilfe. "Wir sind immer noch in der Ehetherapie. Wir machen aktuell auch eine Sexualtherapie. Wir machen einiges, es geht voran", erzählte Kate gegenüber Promiflash beim Launch des TK-Maxx-Onlineshops im Supercandy Pop-Up Museum in Köln.

Fest stehe für die beiden: Sie wollen und können nicht ohneeinander sein. "Wir haben uns sehr angenähert in der letzten Zeit, aber immer noch mit Höhen und Tiefen. Bei uns wird es immer so sein, dass wir uns anzicken werden", weiß Kate. Der Meinung ist auch Jakub: "Dass wir zueinander gehören, steht außer Frage. Wir wollen nur einen Weg finden, dass unser Drama einen Mittelweg findet." Wenn ihr Sexleben dank der Therapie wieder Fahrt aufnehmen sollte, weiß Kate allerdings, was sie von ihrem Jakub erwartet. "Wenn wir zusammenkommen würden, dann muss er anfangen, mir einen Braten in die Röhre zu schieben", stellte die 36-Jährige klar.

Anzeige

Wehnert, Matthias / ActionPress Kate Merlan, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Privat Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de