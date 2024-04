"XXL-Projekt": Kate Merlan lässt sich Tattoo am Po stechen

Die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin Kate Merlan (37) ist eine echte Tattoo-Liebhaberin. Die Reality-TV-Bekanntheit ist von Kopf bis Fuß mit unzähligen Motiven bedeckt. Eigentlich verkündete Kate erst vor wenigen Wochen gegenüber Promiflash, dass sie den äußerlichen Veränderungen nun erst mal abschwören wolle. "Ich mache ja gerade meine 'Katy-Zurück-Verschönerung'", erläuterte sie im Interview. Sie wolle nach zahlreichen Beauty-OPs und Co. wieder zurück zu ihrer Natürlichkeit finden, machte sie deutlich. Doch scheinbar sind Tattoos von dieser Regel ausgenommen. In ihrer Instagram-Story postet die Beauty jetzt nämlich einen Schnappschuss von ihrem Hinterteil, auf dem ein neues großes Schlangentattoo zu erkennen ist. Dazu schreibt die The 50-Teilnehmerin: "XXL-Projekt Popo-Tattoo". Ihren Fans teilt sie stolz mit: "Hier seht ihr mein neues Kunstwerk!"

Mit ihrem On-off-Ehemann Jakub Merlan-Jarecki (28) teilt Kate offenbar die Körperschmuck-Leidenschaft. Vor zwei Jahren ließ sich das Paar sogar ein Partnertattoo stechen: Die ehemaligen Temptation Island V.I.P.-Kandidaten tragen seither die Gesichter des jeweils anderen auf der Haut. Während das Model ihren Liebsten auf dem Bein verewigte, ziert ihr Gesicht seitdem seinen Oberarm. Auf Instagram verkündete die Take Me Out-Teilnehmerin damals freudig: "Wir haben neue Katy-und-Jakub-Partnertattoos!"

Noch im selben Jahr dieses Liebesbeweises war ihre Beziehung jedoch zerbrochen: Die 37-Jährige und der Fußballer waren einige Monate lang getrennte Wege gegangen. Ende des vergangenen Jahres fanden sie dann doch wieder zueinander. Nun wollen sie ihr Ehe-Comeback auch gebührend feiern: Das Realitypaar plant nun eine zweite Hochzeit. "Tatsächlich wollen wir noch mal heiraten, aber groß", verriet die ehemalige Abteilungsleiterin gegenüber Promiflash.

Anzeige Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Jarecki

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Kates Plan, sich ein XXL-Tattoo am Po stechen zu lassen? Ich denke, das wird ihr richtig gut stehen! Tattoos sind einfach nicht mein Geschmack... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de