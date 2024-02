Kate Merlan und ihr Jakub wollen ein zweites Mal heiraten!

Kate Merlan (37) und Jakub Jarecki (28) wollen sich noch mal füreinander entscheiden! Hinter den beiden Realitystars liegen harte Jahre. Immer wieder hatte es Streitigkeiten gegeben, die bei der Influencerin und dem Fußballer zu Trennungen geführt hatten. Doch selbst ein kurzzeitiger Flirt mit Patrick Fabian (36) konnte die zwei nicht voneinander trennen. Seit einiger Zeit gehen sie wieder gemeinsam durchs Leben und sind total glücklich: Kate und Jakub wollen sogar ein zweites Mal heiraten!

"Tatsächlich wollen wir noch mal heiraten, aber groß", verrät die 36-Jährige auf Eric Sindermanns (35) Fashionshow im Promiflash-Interview. Kate spricht von einer "richtig heftigen" Feier, die sie aber noch nicht näher geplant habe. Egal ob im Standesamt oder eine Trauung am Strand, Hauptsache die Zeremonie ist diesmal "noch pompöser". Diesen besonderen Tag wolle die Reality-TV-Bekanntheit auch professionell begleiten lassen. "Auf jeden Fall mit Kameras", fügt sie hinzu. Ob Kate und Jakub ihre Hochzeit womöglich bald von einem Kamerateam begleiten lassen?

Immerhin hatte die Beauty angedeutet, in den kommenden Monaten sehr beschäftigt zu sein. Es sollen noch einige TV-Projekte in Planung sein. "Thema Kinderwunsch ist auf jeden Fall irgendwann dran, aber aktuell ist es einfach so, dass ich für Kinder keine Zeit habe", erklärte sie Promiflash. Kate und Jakub seien einfach zu beschäftigt: "Ich habe es so ein bisschen nach hinten geschoben. Ich muss mich wieder zwischen Karriere und Kind entscheiden, wie so oft in meinem Leben."

