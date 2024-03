Das sind die teuersten Kleidungsstücke der deutschen Stars

Die deutschen Promis gönnen sich von Zeit zu Zeit das ein oder andere Luxusstück. Im Rahmen der Fashion Week traf Promiflash auf einige bekannte Reality-Stars. Und konnten Claudia Effenberg (58), Chiara Antonella (26) und Kate Merlan (37) dabei entlocken, was das jeweils kostspieligste Fashion-Objekt in ihren Kleiderschränken ist. "Ich habe einen Chanel-Mantel und der ist echt teuer gewesen", gesteht Claudia. Die Designerin habe 9.000 Euro für den Luxusartikel ausgegeben und erzählt im Anschluss, dass dieser sie bereits seit einigen Jahren begleitet.

Auch Love Island-Bekanntheit Chiara investierte in ihr teuerstes Designer-Stück einiges an Geld. Es handele sich um eine glitzernde Handtasche von Prada, die sie im Interview mit Promiflash stolz präsentiert. "Die hat mich wirklich viel Geld gekostet, aber dafür wird sie auch auf der Fashion Week ausgeführt", erklärt die Freundin von Wladi. Sie würde nur sehr selten Handtaschen kaufen und wenn, dann eben richtig.

In die Riege der beiden Promi-Damen kann sich auch Kate einordnen. Die Influencerin habe eine Tasche für rund 7.500 Euro in ihrem Kleiderschrank. Im Gegensatz zu Chiara sei das bei ihr jedoch keine Shopping-Ausnahme. "Handtaschen habe ich sehr viele teure und sehr viele teure Schuhe. Bei Schmuck, Taschen und Schuhen lieb ich das schon bisschen exklusiver", plaudert sie im Promiflash-Gespräch aus. Die drei Fashion-Ladys haben einiges an Geld in ihre teuersten Kleidungsstücke gesteckt und führen sie zu eleganten Anlässen, wie der Berliner Fashion Week, aus. Das Mode-Ereignis ist augenscheinlich ein Laufsteg für die schönsten und auch wertvollsten Looks der Stars.

Instagram / chiiara_antonella Chiara Antonella im September 2023

ActionPress Kate Merlan, Influencerin

