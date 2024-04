Nach Sekt-Angriff: Kate Merlan ist fertig mit Jasmin Herren!

Seit einigen Jahren herrscht zwischen den einstigen Freundinnen Kate Merlan (37) und Jasmin Herren (45) dicke Luft. Vor wenigen Tagen eskalierte der Streit der Realitystars dann komplett: Bei der Eröffnung eines Fitnessstudios in Köln schüttete Jasmin ihrer TV-Kollegin ein Glas Sekt ins Gesicht. Eine Versöhnung kommt für Kate damit nun endgültig nicht mehr infrage, wie sie jetzt im Interview mit RTL deutlich macht. "Jasmin Herren existiert für mich nicht mehr. Wer solche Aktionen bringt… Was soll ich mit so einem Menschen?", stellt die On-off-Partnerin von Jakub Merlan-Jarecki (28) klar. An einem klärenden Gespräch sei das Tattoo-Model nach dem Eklat überhaupt nicht mehr interessiert. Deutlich betont Kate: "Ich habe ihr nichts mehr zu sagen!"

Doch warum kam es zu dem Sekt-Eklat? Mit Mrs.Marlisa spricht Jasmin auf Instagram über ihre Hintergründe. Die Witwe von Willi Herren (✝45) gibt an, Kate habe schlecht über sie gesprochen. "Sie hat einen blöden Spruch gelassen, den ich jetzt auch wirklich nicht wiederholen werde", berichtet die 45-Jährige emotional. Ihre Aktion bereut die Party-Schlagersängerin scheinbar ganz und gar nicht. Jasmin ist sich sicher: Wer sie so behandelt, habe das einfach verdient. Kate hingegen bestreitet die Lästervorwürfe. "Das Einzige, was ich zu dieser Frau gesagt habe, ist: 'Jasmin, ich möchte nicht mit dir befreundet sein!'", verdeutlicht die 37-Jährige.

Zusammen mit ihren jeweiligen Partnern hatten die TV-Kolleginnen im Jahr 2019 gemeinsam an der Sendung Das Sommerhaus der Stars teilgenommen. Dort wurden sie schnell zu guten Freundinnen. Gegenüber RTL erklärt Kate nun, warum sie nach einiger Zeit die Freundschaft beendet habe. Denn immer wieder soll Jasmin schlecht über sie geredet haben. "Sie hat mir immer ins Gesicht gelächelt und dann habe ich immer wieder irgendwelche Sachen gehört, dass sie hinter meinem Rücken gesprochen hat", erinnert sich die "The 50"-Kandidatin. Schon damals hätte sie kein Interesse mehr an einer Freundschaft gehabt. Jetzt sei sie jedoch mit Jasmin endgültig fertig.

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren, Schlagersängerin

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Jarecki

