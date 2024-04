Angriff: Hat Jasmin Herren Kate Merlan mit Sekt beschüttet?

Jasmin Herren (45) und Kate Merlan (37) tragen ihren Streit öffentlich aus. Seit zwei Jahren sind die beiden Realitysternchen keine Freunde mehr – doch jetzt kommt es auf einer Party zum Eklat. "Ich muss diesen Abend erst einmal verarbeiten, ich komme da gar nicht drauf klar", seufzt Kate in ihrer Instagram-Story. Die Freundin von Jakub Jarecki (28) erzählt, sie sei Jasmin begegnet, die angeblich mit einem Glas Prosecco auf sie zugekommen ist und ihr den Inhalt ins Gesicht geschüttet hat. Sie realisiere jetzt erst, was eigentlich vorgefallen ist. Kate betont: "Ich habe mich so krass erschrocken. Das war richtig schlimm für mich!" Ihre Augen seien nun durch das Prickelwasser entzündet.

Weiter hetzt Kate: Ein solches Verhalten bestätige ihr erneut, warum sie keine Freundschaft zu Jasmin möchte. "Sie soll es doch bitte einfach akzeptieren: Ich möchte nicht! Ich möchte nicht mit ihr reden, ich möchte nicht mit ihr befreundet sein, ich möchte keine Aussprache mit ihr... Ich möchte es einfach nicht." Die Witwe von Willi Herren (✝45) habe bereits früher schlecht über Kate gesprochen, weswegen diese den Kontakt abbrach. Bereuen tue sie diese Entscheidung bis heute nicht.

Die Das Sommerhaus der Stars-Bekanntschaft der beiden zerbrach vor rund zwei Jahren. Kate gab in den sozialen Medien bekannt, dass sie künftig Abstand von der TV-Bekanntheit halten werde. Grund sollen ihre Lästerattacken gewesen sein. Jasmin reagierte auf Instagram mit einem eindeutigen Statement auf die Vorwürfe ihrer ehemaligen Freundin: "Unterschätze nie die positive Kraft, einen Scheiß darauf zu geben, was andere über dich denken! Und reden! Und 'wissen'!"

Anzeige Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan wird mit Sekt überschüttet

Anzeige Anzeige

ActionPress Kate Merlan, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über die angebliche Attacke von Jasmin? Das geht gar nicht! Wer weiß, was zuvor passiert ist... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de