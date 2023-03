Wegen Stress mit Kate Merlan: Jakub hatte Erektionsprobleme

Kate Merlan (36) und ihr Ex Jakub Merlan-Jarecki (27) hatten in ihrer Beziehung am Ende kaum noch Sex miteinander! Die Reality-TV-Bekanntheit und der Fußballer waren früher ein Herz und eine Seele – 2021 besiegelten sie ihre Liebe sogar mit einer Hochzeit. Wenige Monate später zerbrach die Beziehung aber. Nun sind die beiden gemeinsam bei Prominent getrennt zu sehen. Dort gab Jakub jetzt preis, dass er wegen des permanenten Stresses damals Erektionsprobleme hatte.

In der neuen Folge kam das Ex-Paar auf sein Sexleben zu sprechen. Offenbar reduzierten die Körperlichkeiten in der Beziehung sich zwischenzeitlich auf das Minimum. "Ich habe keine Lust, weil ich keinen hochkriege wegen den Streitigkeiten", erzählte Jakub und ergänzte: "Dass ich mit ihr nicht so viel Sexualität hatte, liegt auch an dem Thema, dass sie schon Kinder möchte und ich nicht. Durch diese ganzen Aspekte baute sich in mir so eine Blockade auf."

Der Liebesakt scheint bei den beiden aber sowieso nicht besonders leidenschaftlich gewesen zu sein – der Sportler plauderte nämlich auch aus, dass er von Vorspiel, Zärtlichkeiten und Co. generell nichts halte. "Ich mag dieses am Hals küssen und so gar nicht, ich habe das nur ihr zuliebe gemacht. [...] Ich glaube, ich habe auch ein Porno-Problem", meinte er.

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

Anzeige

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Merlan-Jarecki im Februar 2023

Anzeige

RTL Jakub Merlan-Jarecki und Kate Merlan bei "Prominent getrennt"

Anzeige

Instagram / jakubmerlanjarecki Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki, April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de