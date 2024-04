Diese zwei Realitystars kämpfen bei Fame Fighting Challenger

Das Box-Event Fame Fighting geht in eine neue Runde. Im November werden die Promis ihre Streitigkeiten wieder im Ring klären. Zuvor steht aber noch ein Sonderevent an: Bei Fame Fighting Challenger treten 16 Realitystars gegeneinander an – zwei von ihnen können sich dadurch ein Ticket für den großen Kampf sichern. Auf Instagram werden nun die nächsten zwei Kandidaten bekannt gegeben. Bei dem ersten Kandidaten in der Kategorie Schwergewicht handelt es sich um den Datingshow-Kandidaten Bocc Özsu: "Baybora 'Bocc' Özsu aus Viernheim, bekannt aus Love Island, kämpft am 24. Mai bei Fame Fighting Challenger in Mönchengladbach", lautet das Statement auf Instagram.

Doch damit nicht genug: Auch ein zweiter Kandidat wurde öffentlich gemacht: Auch Kate Merlans (37) Mann Jakub Merlan-Jarecki (28) stellt sich der Herausforderung: "Jakub Merlan-Jarecki aus Köln, bekannt aus Prominent getrennt, kämpft am 24. Mai bei Fame Fighting Challenger in Mönchengladbach." Er wird in der Kategorie Superschwergewicht an den Start gehen. Der Fußballer hatte bereits im letzten Jahr an dem Event teilgenommen und damals gegen Paco Herb gewonnen.

Neben Bocc und Jakub steht zudem eine weitere Kandidatin fest, die im Ring ihr Können unter Beweis stellen wird: Auch Lena Schiwiora (27) hat offenbar noch eine Rechnung offen. "Lena Schiwiora aus Oberhausen, bekannt aus Temptation Island, kämpft am 24. Mai bei Fame Fighting Challenger in Mönchengladbach", gab der Veranstalter Eugen Lopez kürzlich auf Instagram bekannt.

Instagram / bocc.oe Bocc Özsu im September 2023

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Merlan-Jarecki im Februar 2023

Auf welchen der beiden neuen Kandidaten freut ihr euch mehr?



