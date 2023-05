Von Eva Benetatou "Schl*mpe" genannt: Emmy Russ ist sauer

Emmy Russ (24) ist sehr aufgebracht! Die Influencerin ist momentan bei Kampf der Realitystars zu sehen. Dort scheint sie sich aber nicht mit allen Mitkandidaten gut zu verstehen: In der Vorschau auf die kommende Folge ist zu sehen, dass es mit Evanthia Benetatou (31) zu einer kleinen Auseinandersetzung kommt. Daraufhin nennt diese Emmy hinter ihrem Rücken sogar eine Schlampe. Das lässt die Influencerin nicht auf sich sitzen!

Auf Instagram ließ Emmy ihrer Wut freien Lauf. "Bin so sauer! Das überschreitet jede Grenze", meinte sie empört und fügte aufgebracht hinzu: "Und so leicht war es, ihre Maske zu enthüllen vom armen Mobbingopfer vom Sommerhaus der Stars. Da seht ihr selbst, sie ist selbst eine Mobberin, die auch noch auf unterstem Niveau andere Frauen beleidigt als Schlampe." Sie selbst hätte Eva mit keinem Wort so beleidigt.

Dabei sei die Auseinandersetzung für Emmy eigentlich geklärt gewesen – mit dem Frieden ist jetzt aber offenbar Schluss. "Aber ich wusste nicht, dass sie mich Schlampe genannt hat. Natürlich hat das Konsequenzen, denn ich lasse mich garantiert nicht als Schlampe betiteln", wütete sie weiter.

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Influencerin

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Reality-TV-Bekanntheit

