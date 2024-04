57. Geburtstag: König Willem-Alexander lacht mit der Familie

Die niederländische Königsfamilie strahlt mit der Sonne um die Wette! Anlässlich seines 57. Geburtstags besuchte König Willem-Alexander (57) am Samstag gemeinsam mit seinen Liebsten die Stadt Emmen. Fotos zeigen den Monarchen mit Ehefrau Máxima (52) und seinen drei schönen Töchtern in der Gemeinde – und die Royals hatten offenbar so richtig ihren Spaß! Auf vielen der Bilder lachen Willem-Alexander und seine Mädels herzlich.

Ein besonders süßer Moment des Königs mit seiner ältesten Tochter wurde auch festgehalten. Lachend schauen sich Willem-Alexander und Catharina-Amalia (20) an – und ihre Ähnlichkeit ist dabei kaum zu übersehen. Die Prinzessin von Oranien ist als ältestes Kind des Königspaars die Thronfolgerin. Als diese gab sie zuletzt auch ihr Debüt bei einem Staatsbankett: Als die spanischen Royals zu Besuch kamen, glänzte die Blondine ganz königlich mit einer funkelnden Tiara auf dem Haupt.

So glücklich wie Catharina-Amalia an der Seite ihres Papas an seinem Geburtstag strahlt, war die 20-Jährige zuletzt nicht immer. Denn das Leben der jungen Niederländerin wurde bedroht – von der Mafia! Sogar von einer geplanten Entführung der Prinzessin war die Rede. Wegen der Bedrohung musste sie ihr Studium in Amsterdam unterbrechen.

Getty Images Königin Máxima und König Willem-Alexander der Niederlande, April 2024

Getty Images Prinzessin Catharina-Amalia und König Willem-Alexander, April 2024

